آجال سحب العينات للمشاركة في المسابقة الأولي لزيت الزيتون البكر الرفيع

تنتهى بحلول يوم 30 جانفي 2018 آجال سحب عينات زيت الزيتون للمشاركة في المسابقة الأولي لزيت الزيتون البكر الرفيع الذي فتح الديوان الوطني للزيت باب الترشح لها غرة ديسمبر 2017 مانحا المشاركين فرصة الفوز بميداليات دون الحصول على جوائز مالية.

ويسعى الديوان، من خلال المسابقة ، وبدعم من المجلس العالمي لزيت الزيتون ووفق شروط معينة إلى حث المشاركات الفردية ومؤسسات التعليب على تسويق زيت الزيتون البكر الرفيع والتعريف بهذه المنتوجات لدى المستهلكين والتوصل إلى معرفة أفضل مستخرجي زيت الزيتون البكر الرفيع .

وترسل بعد تعبئة استمارة على الموقع الالكتروني للديوان، عينات من زيت الزيتون إلى الديوان على أن تقوم لجنة بتذوق العينات وإبداء رأيها ومنح أعداد للمشاركين. ويخول فقط للشركات التي أنتجت زيت زيتون بكر خلال موسم 2017-2018 الترشح إلى هذه المسابقة، علما وأن الديوان وضع شروطا عديدة للمشاركة تتعلق بالكميات التي يتعين رفعها للمشاركة في المسابقة.