آجال سحب العينات للمشاركة في المسابقة الأولي لزيت الزيتون البكر الرفيع

-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018
تنتهى بحلول يوم 30 جانفي 2018 آجال سحب عينات زيت الزيتون للمشاركة في المسابقة الأولي لزيت الزيتون البكر الرفيع الذي فتح الديوان الوطني للزيت باب الترشح لها غرة ديسمبر 2017 مانحا المشاركين فرصة الفوز بميداليات دون الحصول على جوائز مالية.
ويسعى الديوان، من خلال المسابقة ، وبدعم من المجلس العالمي لزيت الزيتون ووفق شروط معينة إلى حث المشاركات الفردية ومؤسسات التعليب على تسويق زيت الزيتون البكر الرفيع والتعريف بهذه المنتوجات لدى المستهلكين والتوصل إلى معرفة أفضل مستخرجي زيت الزيتون البكر الرفيع .
وترسل بعد تعبئة استمارة على الموقع الالكتروني للديوان، عينات من زيت الزيتون إلى الديوان على أن تقوم لجنة بتذوق العينات وإبداء رأيها ومنح أعداد للمشاركين. ويخول فقط للشركات التي أنتجت زيت زيتون بكر خلال موسم 2017-2018 الترشح إلى هذه المسابقة، علما وأن الديوان وضع شروطا عديدة للمشاركة تتعلق بالكميات التي يتعين رفعها للمشاركة في المسابقة.
تنتهى بحلول يوم 30 جانفي 2018 آجال سحب عينات زيت الزيتون للمشاركة في المسابقة الأولي لزيت الزيتون البكر الرفيع الذي فتح الديوان الوطني للزيت باب الترشح لها غرة ديسمبر 2017 مانحا المشاركين فرصة الفوز بميداليات دون الحصول على جوائز مالية.
ويسعى الديوان، من خلال المسابقة ، وبدعم من المجلس العالمي لزيت الزيتون ووفق شروط معينة إلى حث المشاركات الفردية ومؤسسات التعليب على تسويق زيت الزيتون البكر الرفيع والتعريف بهذه المنتوجات لدى المستهلكين والتوصل إلى معرفة أفضل مستخرجي زيت الزيتون البكر الرفيع .
وترسل بعد تعبئة استمارة على الموقع الالكتروني للديوان، عينات من زيت الزيتون إلى الديوان على أن تقوم لجنة بتذوق العينات وإبداء رأيها ومنح أعداد للمشاركين. ويخول فقط للشركات التي أنتجت زيت زيتون بكر خلال موسم 2017-2018 الترشح إلى هذه المسابقة، علما وأن الديوان وضع شروطا عديدة للمشاركة تتعلق بالكميات التي يتعين رفعها للمشاركة في المسابقة.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018