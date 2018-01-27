نابل: حجز طائرة دون طيار لدى شخص كان ينوي التفريط فيها بالبيع

بناءا على معلومات تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بنابل يوم 27 جانفي 2018 بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على شخص قاطن بالجهة بحوزته طائرة دون طيار نوع "درون" كان ينوي التفريط فيها بالبيع وقد تمّ حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.