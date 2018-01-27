الترجي الرياضي: الفرجاني في النصر السعودي وفسخ عقد بن يوسف

اعلن الترجي الرياضي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات اليوم الاحد انه اتفق مع فريق النصر السعودي حول انتقال متوسط الميدان الفرجاني ساسي مقابل 2 مليون اورو.كما اعلن فريق الاحمر والاصفر انه تم فسخ عقد المهاجم فخر الدين بن يوسف بالتراضي.