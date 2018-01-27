80 جمعية تونسية تشارك في الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني بتونس

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أعلن منظمو "الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني" أن هذه التظاهرة التي سنتعقد يوم غرة فيفري المقبل بتونس ستشارك فيها 80 جمعية تونسية الى جانب هياكل دعم فرنسية.
وستعرض الجمعيات التونسية خلال التظاهرة التي ستقام بمقر المعهد الفرنسي بتونس أنشطتها على الزوار وسط حضور لافت لشركاء تونس من فرنسا على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "اكسبرتيز فرنسا" و الديوان الفرنسي للهجرة والادماج ووكالة التعليم الفرنسية.
وتقام الأيام الجمعياتية بعد 7 سنوات من الثورة والتي شهدت تنظيم أول منتدى للمجتمع المدني من قبل فرنسا سنة 2011 علما وان هذه التظاهرة تعمل على جمع الجمعيات التونسية على امتداد التراب الوطني لتقديم انشطتها المدعومة من فرنسا.
أعلن منظمو "الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني" أن هذه التظاهرة التي سنتعقد يوم غرة فيفري المقبل بتونس ستشارك فيها 80 جمعية تونسية الى جانب هياكل دعم فرنسية.
وستعرض الجمعيات التونسية خلال التظاهرة التي ستقام بمقر المعهد الفرنسي بتونس أنشطتها على الزوار وسط حضور لافت لشركاء تونس من فرنسا على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "اكسبرتيز فرنسا" و الديوان الفرنسي للهجرة والادماج ووكالة التعليم الفرنسية.
وتقام الأيام الجمعياتية بعد 7 سنوات من الثورة والتي شهدت تنظيم أول منتدى للمجتمع المدني من قبل فرنسا سنة 2011 علما وان هذه التظاهرة تعمل على جمع الجمعيات التونسية على امتداد التراب الوطني لتقديم انشطتها المدعومة من فرنسا.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018