80 جمعية تونسية تشارك في الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني بتونس

أعلن منظمو "الأيام التونسية الفرنسية للمجتمع المدني" أن هذه التظاهرة التي سنتعقد يوم غرة فيفري المقبل بتونس ستشارك فيها 80 جمعية تونسية الى جانب هياكل دعم فرنسية.

وستعرض الجمعيات التونسية خلال التظاهرة التي ستقام بمقر المعهد الفرنسي بتونس أنشطتها على الزوار وسط حضور لافت لشركاء تونس من فرنسا على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "اكسبرتيز فرنسا" و الديوان الفرنسي للهجرة والادماج ووكالة التعليم الفرنسية.

وتقام الأيام الجمعياتية بعد 7 سنوات من الثورة والتي شهدت تنظيم أول منتدى للمجتمع المدني من قبل فرنسا سنة 2011 علما وان هذه التظاهرة تعمل على جمع الجمعيات التونسية على امتداد التراب الوطني لتقديم انشطتها المدعومة من فرنسا.