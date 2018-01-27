رأس الجبل: وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف نزيف المخدرات

مكتب الشروق –بنزرت –إيمان عبد الستار

نفذ صباح الأحد اهالي معتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية ومسيرة وجابوا خلالها شوارع المدينة للمطالبة التدخل العاجل للسلط المحلية والجهوية للتصدي لتفاقم الجرائم من السرقات وانتشار المخدرات فضلا عن التمسك بمطلب تسريع حلحلة مشروع مقر للحماية المدنية وهو المشروع الحلم للأهالي في ظل تعدد حوادث الحرائق وحماية للنسيج الغابي بالمنطقة وفق تعبيرهم.