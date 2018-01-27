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يوم الأحد 28 جانفي 2018
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حجز 13 ألف دينار من العملة المزيفة والاحتفاظ بشخصين
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الأولى
حجز 13 ألف دينار من العملة المزيفة والاحتفاظ بشخصين
28 جانفي 2018 | 12:03

إثر نصب كمين محكم بجهة حي حواص بالعاصمة من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس يوم 27 جانفي 2018، تم ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص عمره 38 سنة.

بتفتيشها تفتيشا دقيقا حجزت لديه 58 ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دينار (انموذج جديد) إضافة إلى قرصين مخدرين نوع "سوبيتاكس" وسيجارة محشوة بمخدر القنب الهندي "الزطلة".

بالتحري معه إعترف أنه تحصل على مبلغ مالي من العملة المزيفة قدره 13 ألف دينار مقابل مبلغ مالي قدره 3900 دينار من شخص قاطن بالجهة.

بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة منزل هذا الأخير وإلقاء القبض عليه وحجز آلة طباعة، أوراق بيضاء، 09 قوارير ملآنة بسوائل مجهولة ومعدات تستعمل في عمليات تدليس العملة.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية المشار إليها بالإحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما.

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الأولى
حجز 13 ألف دينار من العملة المزيفة والاحتفاظ بشخصين
28 جانفي 2018 | 12:03

إثر نصب كمين محكم بجهة حي حواص بالعاصمة من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس يوم 27 جانفي 2018، تم ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص عمره 38 سنة.

بتفتيشها تفتيشا دقيقا حجزت لديه 58 ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دينار (انموذج جديد) إضافة إلى قرصين مخدرين نوع "سوبيتاكس" وسيجارة محشوة بمخدر القنب الهندي "الزطلة".

بالتحري معه إعترف أنه تحصل على مبلغ مالي من العملة المزيفة قدره 13 ألف دينار مقابل مبلغ مالي قدره 3900 دينار من شخص قاطن بالجهة.

بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة منزل هذا الأخير وإلقاء القبض عليه وحجز آلة طباعة، أوراق بيضاء، 09 قوارير ملآنة بسوائل مجهولة ومعدات تستعمل في عمليات تدليس العملة.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية المشار إليها بالإحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما.

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