حجز 13 ألف دينار من العملة المزيفة والاحتفاظ بشخصين

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إثر نصب كمين محكم بجهة حي حواص بالعاصمة من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس يوم 27 جانفي 2018، تم ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص عمره 38 سنة.
بتفتيشها تفتيشا دقيقا حجزت لديه 58 ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دينار (انموذج جديد) إضافة إلى قرصين مخدرين نوع "سوبيتاكس" وسيجارة محشوة بمخدر القنب الهندي "الزطلة".
بالتحري معه إعترف أنه تحصل على مبلغ مالي من العملة المزيفة قدره 13 ألف دينار مقابل مبلغ مالي قدره 3900 دينار من شخص قاطن بالجهة.
بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة منزل هذا الأخير وإلقاء القبض عليه وحجز آلة طباعة، أوراق بيضاء، 09 قوارير ملآنة بسوائل مجهولة ومعدات تستعمل في عمليات تدليس العملة.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية المشار إليها بالإحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما.
إثر نصب كمين محكم بجهة حي حواص بالعاصمة من طرف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس يوم 27 جانفي 2018، تم ضبط شاحنة خفيفة يقودها شخص عمره 38 سنة.
بتفتيشها تفتيشا دقيقا حجزت لديه 58 ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دينار (انموذج جديد) إضافة إلى قرصين مخدرين نوع "سوبيتاكس" وسيجارة محشوة بمخدر القنب الهندي "الزطلة".
بالتحري معه إعترف أنه تحصل على مبلغ مالي من العملة المزيفة قدره 13 ألف دينار مقابل مبلغ مالي قدره 3900 دينار من شخص قاطن بالجهة.
بإستشارة النيابة العمومية تمت مداهمة منزل هذا الأخير وإلقاء القبض عليه وحجز آلة طباعة، أوراق بيضاء، 09 قوارير ملآنة بسوائل مجهولة ومعدات تستعمل في عمليات تدليس العملة.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت للإدارة الفرعية المشار إليها بالإحتفاظ بهما ومواصلة التحريات معهما.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018