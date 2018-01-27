الحارس الدولي ايمن المثلوثي ينضم الى الباطن السعودي

اعلن نادي الباطن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انهاء اجراءات التعاقد مع الحارس الدولي للنجم الساحلي ايمن المثلوثي (33 سنة) مساء السبت. والتحق المثلوثي بكل من احمد العكايشي (الاتحاد) ومحمد امين بن عمر (الاهلي) وهشام السيفي (احد) في الدوري السعودي الممتاز.

وينتظر ان تتوسع قائمة اللاعبين التونسيين في البطولة السعودية بعد تقدم المفاوضات بين الفرجاني ساسي والنصر اضافة الى العرض المقدم من الاتفاق الى المهاجم فخرالدين بن يوسف.