النفيضة: حاصرت منزله المياه الراكدة والاوساخ... مواطن يطلق صيحة فزع

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أطلق مواطن أصيل منطقة اولاد عبد الله التابعة لمعتمدية النفيضة صحبة اجواره صيحة فزع للسلط المحلية والجهوية للتدخل العاجل وإيجاد حل جذري للمياه الراكدة والاوساخ التي حاصرت منزله وتسببت في أمراض للمواطنين خاصة وأن منزل المواطن قريب من المدرسة الابتدائية مما أصبح يشكل خطر على التلاميذ خاصة من أمراض "الفيريس الكبدي أ" التي تم تسجيل 11حالة في المنطقة المجاورة لأولاد عبد الله مؤخرا وقد طالب الأهالي بالتدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل نهائيا حسب تعبيرهم.