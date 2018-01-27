فتاة تهجر صديقها والسبب الصين!

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10:36:22وتفيد الأنباء المتداولة بأن الفتاة تعرفت على حبيبها السابق في أحد المطاعم عندما أثارت إعجابه وعرض عليها إيصالها للمنزل. ووافقت الفتاة على الفكرة عندما رأت أن سيارته رباعية الدفع، وظنت أنها سيارة "Porsche Macan" الفاخرة.
واستمر الشاب بمواعدة الفتاة، ونشأت بينهما علاقة استمرت لأسابيع. وفي أحد الأيام قررت الفتاة استعارة سيارة صديقها للقاء أصدقائها، ظنا منها أنها ستتباهى بسيارة "Porsche" الفاخرة، لكنها أصيبت بالذهول عندما أخبرها أحد الأصدقاء أن السيارة في الواقع هي "Zotye SR9" التي تعد نسخة صينية رخيصة مقلدة عن "Porsche Macan"، ما أثار غضب الفتاة ودفعها إلى إنهاء علاقتها بصديقها.
وتجدر الإشارة إلى أن "Zotye SR9" الصينية الشبيهة بـ "Porsche Macan" إلى حد كبير من حيث الشكل الخارجي، أرخص بكثير من شبيهتها الألمانية، فسعرها يبلغ نحو 16 ألف دولار أمريكي فقط، مقارنة بسيارة "Porsche Macan" الفاخرة التي يبلغ ثمنها نحو 83 ألف دولار.
10:36:22وتفيد الأنباء المتداولة بأن الفتاة تعرفت على حبيبها السابق في أحد المطاعم عندما أثارت إعجابه وعرض عليها إيصالها للمنزل. ووافقت الفتاة على الفكرة عندما رأت أن سيارته رباعية الدفع، وظنت أنها سيارة "Porsche Macan" الفاخرة.
واستمر الشاب بمواعدة الفتاة، ونشأت بينهما علاقة استمرت لأسابيع. وفي أحد الأيام قررت الفتاة استعارة سيارة صديقها للقاء أصدقائها، ظنا منها أنها ستتباهى بسيارة "Porsche" الفاخرة، لكنها أصيبت بالذهول عندما أخبرها أحد الأصدقاء أن السيارة في الواقع هي "Zotye SR9" التي تعد نسخة صينية رخيصة مقلدة عن "Porsche Macan"، ما أثار غضب الفتاة ودفعها إلى إنهاء علاقتها بصديقها.
وتجدر الإشارة إلى أن "Zotye SR9" الصينية الشبيهة بـ "Porsche Macan" إلى حد كبير من حيث الشكل الخارجي، أرخص بكثير من شبيهتها الألمانية، فسعرها يبلغ نحو 16 ألف دولار أمريكي فقط، مقارنة بسيارة "Porsche Macan" الفاخرة التي يبلغ ثمنها نحو 83 ألف دولار.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018