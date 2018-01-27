فتاة تهجر صديقها والسبب الصين!

10:36:22وتفيد الأنباء المتداولة بأن الفتاة تعرفت على حبيبها السابق في أحد المطاعم عندما أثارت إعجابه وعرض عليها إيصالها للمنزل. ووافقت الفتاة على الفكرة عندما رأت أن سيارته رباعية الدفع، وظنت أنها سيارة "Porsche Macan" الفاخرة.

واستمر الشاب بمواعدة الفتاة، ونشأت بينهما علاقة استمرت لأسابيع. وفي أحد الأيام قررت الفتاة استعارة سيارة صديقها للقاء أصدقائها، ظنا منها أنها ستتباهى بسيارة "Porsche" الفاخرة، لكنها أصيبت بالذهول عندما أخبرها أحد الأصدقاء أن السيارة في الواقع هي "Zotye SR9" التي تعد نسخة صينية رخيصة مقلدة عن "Porsche Macan"، ما أثار غضب الفتاة ودفعها إلى إنهاء علاقتها بصديقها.

وتجدر الإشارة إلى أن "Zotye SR9" الصينية الشبيهة بـ "Porsche Macan" إلى حد كبير من حيث الشكل الخارجي، أرخص بكثير من شبيهتها الألمانية، فسعرها يبلغ نحو 16 ألف دولار أمريكي فقط، مقارنة بسيارة "Porsche Macan" الفاخرة التي يبلغ ثمنها نحو 83 ألف دولار.

روسيا اليوم