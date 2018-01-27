النفيضة: وفاة شخصين في حادث مرور

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

جد ليلة البارحة حادثي مرور أسفر عن وفاة شخصين حيث جد الحادث الأول بجهة الشقارنية تمثل في وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 16 سنة بعد أن صدمته سيارة كانت تسير بسرعة جنونية كما جد الحادث الثاني في منطقة دار بلواعر وتحديدا في الطريق الرابط بين معتمدية الكندار ومعتمدية النفيضة تمثل في انقلاب سيارة مما تسبب في وفاة سائقها على عين المكان وهو أصيل حاجب العيون من ولاية القيروان هذا وقد تم تحول الجثث إلى المستشفى الجامعي حشاد لعرضهما على الطبيب الشرعي من أجل تحديد الأسباب الرئيسة للوفاة.