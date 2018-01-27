أنيس الجربوعي: تقديم الترشحات سيكون بداية من 15 فيفري 2018

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي اليوم الأحد، أنه سيتم قبول الترشحات للإنتخابات البلدية حسب العناوين الموجودة على موقع الهيئة و صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي (قاعات رياضية، قاعات أفراح، مقرات الإدارات الفرعية...) خلافا لسنتي 2011 و2014. وأوضح في تصريح لـــ(وات)، أنه نظرا لخصوصية العملية الإنتخابية البلدية وصعوبتها بالنسبة إلى طالبي الترشح، تقرر تركيز المكاتب المركزية لقبول الترشحات في فضاءات مفتوحة تمكن من إدارة عملية الدخول وحسن ظروف الإنتظار وإتاحة الفرص المتكافئة في تقديم الترشح.

وأضاف أن أبواب المكتب المركزي لقبول الترشحات ستفتح بداية من يوم الخميس 15 فيفري 2018 وإلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018 ، خلال

ساعات العمل اليومية أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء دون إنقطاع. وفي حالة وجود ممثلي قائمات مترشحة بصدد الإنتظار داخل القاعة بعد السادسة مساء سيقع غلق الأبواب وإستكمال عملية قبول ترشحاتهم.