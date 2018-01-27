أنيس الجربوعي: تقديم الترشحات سيكون بداية من 15 فيفري 2018

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أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي اليوم الأحد، أنه سيتم قبول الترشحات للإنتخابات البلدية حسب العناوين الموجودة على موقع الهيئة و صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي (قاعات رياضية، قاعات أفراح، مقرات الإدارات الفرعية...) خلافا لسنتي 2011 و2014. وأوضح في تصريح لـــ(وات)، أنه نظرا لخصوصية العملية الإنتخابية البلدية وصعوبتها بالنسبة إلى طالبي الترشح، تقرر تركيز المكاتب المركزية لقبول الترشحات في فضاءات مفتوحة تمكن من إدارة عملية الدخول وحسن ظروف الإنتظار وإتاحة الفرص المتكافئة في تقديم الترشح.
وأضاف أن أبواب المكتب المركزي لقبول الترشحات ستفتح بداية من يوم الخميس 15 فيفري 2018 وإلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018 ، خلال
ساعات العمل اليومية أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء دون إنقطاع. وفي حالة وجود ممثلي قائمات مترشحة بصدد الإنتظار داخل القاعة بعد السادسة مساء سيقع غلق الأبواب وإستكمال عملية قبول ترشحاتهم.
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي اليوم الأحد، أنه سيتم قبول الترشحات للإنتخابات البلدية حسب العناوين الموجودة على موقع الهيئة و صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي (قاعات رياضية، قاعات أفراح، مقرات الإدارات الفرعية...) خلافا لسنتي 2011 و2014. وأوضح في تصريح لـــ(وات)، أنه نظرا لخصوصية العملية الإنتخابية البلدية وصعوبتها بالنسبة إلى طالبي الترشح، تقرر تركيز المكاتب المركزية لقبول الترشحات في فضاءات مفتوحة تمكن من إدارة عملية الدخول وحسن ظروف الإنتظار وإتاحة الفرص المتكافئة في تقديم الترشح.
وأضاف أن أبواب المكتب المركزي لقبول الترشحات ستفتح بداية من يوم الخميس 15 فيفري 2018 وإلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018 ، خلال
ساعات العمل اليومية أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء دون إنقطاع. وفي حالة وجود ممثلي قائمات مترشحة بصدد الإنتظار داخل القاعة بعد السادسة مساء سيقع غلق الأبواب وإستكمال عملية قبول ترشحاتهم.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018