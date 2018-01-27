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في إطار برامجه الثقافية والرياضية السنوية ينظم ديوان الخدمات الجامعية الشمال بالتعاون مع المركز الوطني للخط العربي يومي 9و10 فيفري 2018 بالمبيت الجامعي فطومة بورقيبة، المهرجان الطالبي للخط العربي بمشاركة طلبة جميع مؤسسات الخدمات الجامعية والكليات والمؤسسات الجامعية. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم جمالية الخط العربي ونشره بين صفوف الطلبة وخلق نماذج من الأنشطة التي تعتمد على المهارات والفنون وترسيخ روح الهوية العربية والإسلامية بين صفوف الطلبة.
وتبعا لنجاح التجربة الأولى في أيام الخط العربي وفي إطار برامجه الثقافية السنوية ارتآ الديوان أن ينظم مهرجان طالبي للخط العربي دورته الثانية تحت شعار نغم على الخط بالاشتراك مع المركز الوطني لفنون الخط والمبيت الجامعي فطومة بورقيبة وحرصا منه على دعم لغة الضاد وتاريخها وجماليتها وتقريبها ونشرها في صفوف الطلبة، سينظم ورشات ومسابقات مفتوحة لكل الطلبة بما في ذلك طلبة المؤسسات الجامعية بمشارك حوالي 150 طالب وطالبة بما في ذلك طلبة أجانب يدرسون بمؤسساتنا الجامعية.
في إطار برامجه الثقافية والرياضية السنوية ينظم ديوان الخدمات الجامعية الشمال بالتعاون مع المركز الوطني للخط العربي يومي 9و10 فيفري 2018 بالمبيت الجامعي فطومة بورقيبة، المهرجان الطالبي للخط العربي بمشاركة طلبة جميع مؤسسات الخدمات الجامعية والكليات والمؤسسات الجامعية. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم جمالية الخط العربي ونشره بين صفوف الطلبة وخلق نماذج من الأنشطة التي تعتمد على المهارات والفنون وترسيخ روح الهوية العربية والإسلامية بين صفوف الطلبة.
وتبعا لنجاح التجربة الأولى في أيام الخط العربي وفي إطار برامجه الثقافية السنوية ارتآ الديوان أن ينظم مهرجان طالبي للخط العربي دورته الثانية تحت شعار نغم على الخط بالاشتراك مع المركز الوطني لفنون الخط والمبيت الجامعي فطومة بورقيبة وحرصا منه على دعم لغة الضاد وتاريخها وجماليتها وتقريبها ونشرها في صفوف الطلبة، سينظم ورشات ومسابقات مفتوحة لكل الطلبة بما في ذلك طلبة المؤسسات الجامعية بمشارك حوالي 150 طالب وطالبة بما في ذلك طلبة أجانب يدرسون بمؤسساتنا الجامعية.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018