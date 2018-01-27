بالمبيت الجامعي فطومة بورقيبة: المهرجان الطالبي للخط العربي

في إطار برامجه الثقافية والرياضية السنوية ينظم ديوان الخدمات الجامعية الشمال بالتعاون مع المركز الوطني للخط العربي يومي 9و10 فيفري 2018 بالمبيت الجامعي فطومة بورقيبة، المهرجان الطالبي للخط العربي بمشاركة طلبة جميع مؤسسات الخدمات الجامعية والكليات والمؤسسات الجامعية. وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم جمالية الخط العربي ونشره بين صفوف الطلبة وخلق نماذج من الأنشطة التي تعتمد على المهارات والفنون وترسيخ روح الهوية العربية والإسلامية بين صفوف الطلبة.

وتبعا لنجاح التجربة الأولى في أيام الخط العربي وفي إطار برامجه الثقافية السنوية ارتآ الديوان أن ينظم مهرجان طالبي للخط العربي دورته الثانية تحت شعار نغم على الخط بالاشتراك مع المركز الوطني لفنون الخط والمبيت الجامعي فطومة بورقيبة وحرصا منه على دعم لغة الضاد وتاريخها وجماليتها وتقريبها ونشرها في صفوف الطلبة، سينظم ورشات ومسابقات مفتوحة لكل الطلبة بما في ذلك طلبة المؤسسات الجامعية بمشارك حوالي 150 طالب وطالبة بما في ذلك طلبة أجانب يدرسون بمؤسساتنا الجامعية.