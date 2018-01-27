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يوم الأحد 28 جانفي 2018
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سوسة تحتضن المهرجان العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة‎‎
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الثقافي
سوسة تحتضن المهرجان العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة‎‎
28 جانفي 2018 | 10:05

تنتظم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة بسوسة أيام 28 و29 و30 جانفي بدعم من المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بسوسة.

وكشف مدير المهرجان فؤاد الجليدي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة أن المهرجان سيشهد حضور فنانين عالميين في عالم الألعاب السحرية من عدة دول على غرار روسيا وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول ومن تونس ياسين حدوش ورفيق الزيتوني... وأشار الجليدي ان المهرجان يتزامن مع العطلة المدرسية حيت تمّت برمجة عروض في عدد من دور الثقافة بالجهة، فضلا عن عروض كبرى في المسرح البلدي وعرض في الهواء الطلق. فيما أكد الشاذلي العزابو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة أنه وفي إطار الحرص على توزيع عادل للأنشطة الثقافية في مختلف مناطق الجهة تمّت برمجة عروض في دور الثقافة بكل من أكودة و القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ومساكن والنفيضة وأيضا بالمسرح البلدي بسوسة وبساحة الفنون بسوسة التي ستحتضن فعاليات حفل الإفتتاح يوم الأحد 28 جانفي 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم تتحول العروض إلى المسرح البلدي بداية من الساعة الرابعة عصرا على أن يختتم المهرجان يوم 30 من الشهر الجاري.

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الثقافي
سوسة تحتضن المهرجان العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة‎‎
28 جانفي 2018 | 10:05

تنتظم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة بسوسة أيام 28 و29 و30 جانفي بدعم من المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بسوسة.

وكشف مدير المهرجان فؤاد الجليدي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة أن المهرجان سيشهد حضور فنانين عالميين في عالم الألعاب السحرية من عدة دول على غرار روسيا وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول ومن تونس ياسين حدوش ورفيق الزيتوني... وأشار الجليدي ان المهرجان يتزامن مع العطلة المدرسية حيت تمّت برمجة عروض في عدد من دور الثقافة بالجهة، فضلا عن عروض كبرى في المسرح البلدي وعرض في الهواء الطلق. فيما أكد الشاذلي العزابو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة أنه وفي إطار الحرص على توزيع عادل للأنشطة الثقافية في مختلف مناطق الجهة تمّت برمجة عروض في دور الثقافة بكل من أكودة و القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ومساكن والنفيضة وأيضا بالمسرح البلدي بسوسة وبساحة الفنون بسوسة التي ستحتضن فعاليات حفل الإفتتاح يوم الأحد 28 جانفي 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم تتحول العروض إلى المسرح البلدي بداية من الساعة الرابعة عصرا على أن يختتم المهرجان يوم 30 من الشهر الجاري.

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27 جانفي 2018 السّاعة 21:00
ستشهد مدينة قفصة أيام 22/ 24/23 مارس القادم تنظيم فعاليات الدورة الاولى للمهرجان الدولي لموسيقى الريقي والراي...
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27 جانفي 2018 السّاعة 21:00
14:00 – عرض فيلم "coco".
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