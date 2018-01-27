سوسة تحتضن المهرجان العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة‎‎

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28 جانفي 2018
تنتظم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة بسوسة أيام 28 و29 و30 جانفي بدعم من المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بسوسة.
وكشف مدير المهرجان فؤاد الجليدي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة أن المهرجان سيشهد حضور فنانين عالميين في عالم الألعاب السحرية من عدة دول على غرار روسيا وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول ومن تونس ياسين حدوش ورفيق الزيتوني... وأشار الجليدي ان المهرجان يتزامن مع العطلة المدرسية حيت تمّت برمجة عروض في عدد من دور الثقافة بالجهة، فضلا عن عروض كبرى في المسرح البلدي وعرض في الهواء الطلق. فيما أكد الشاذلي العزابو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة أنه وفي إطار الحرص على توزيع عادل للأنشطة الثقافية في مختلف مناطق الجهة تمّت برمجة عروض في دور الثقافة بكل من أكودة و القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ومساكن والنفيضة وأيضا بالمسرح البلدي بسوسة وبساحة الفنون بسوسة التي ستحتضن فعاليات حفل الإفتتاح يوم الأحد 28 جانفي 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم تتحول العروض إلى المسرح البلدي بداية من الساعة الرابعة عصرا على أن يختتم المهرجان يوم 30 من الشهر الجاري.
تنتظم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة بسوسة أيام 28 و29 و30 جانفي بدعم من المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية بسوسة.
وكشف مدير المهرجان فؤاد الجليدي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة أن المهرجان سيشهد حضور فنانين عالميين في عالم الألعاب السحرية من عدة دول على غرار روسيا وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول ومن تونس ياسين حدوش ورفيق الزيتوني... وأشار الجليدي ان المهرجان يتزامن مع العطلة المدرسية حيت تمّت برمجة عروض في عدد من دور الثقافة بالجهة، فضلا عن عروض كبرى في المسرح البلدي وعرض في الهواء الطلق. فيما أكد الشاذلي العزابو المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة أنه وفي إطار الحرص على توزيع عادل للأنشطة الثقافية في مختلف مناطق الجهة تمّت برمجة عروض في دور الثقافة بكل من أكودة و القلعة الكبرى والقلعة الصغرى ومساكن والنفيضة وأيضا بالمسرح البلدي بسوسة وبساحة الفنون بسوسة التي ستحتضن فعاليات حفل الإفتتاح يوم الأحد 28 جانفي 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا ثم تتحول العروض إلى المسرح البلدي بداية من الساعة الرابعة عصرا على أن يختتم المهرجان يوم 30 من الشهر الجاري.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018