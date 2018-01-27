غدا الاثنين: الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يعقد مؤتمره

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ينطلق غدا الاثنين على الساعة الثانية ظهرا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مؤتمر الاتحاد الجهوي تحت إشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وبرئاسة كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي.

وسيتم خلال الافتتاح الاستماع إلى كلمة الأمين العام حول الوضع الراهن كما سيتم تكريم ثلة من النقابيين المتقاعدين.

ويتواصل المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء.