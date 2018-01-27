لأول مرة منذ انطلاق الازمة الخليجية: "رسالة خاصة" من أمير قطر إلى رئيس الإمارات

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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، 28 جانفي، برسالة إلى الإمارات، في أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 8 شهور.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى "أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته".
ودعا أمير قطر، الله "أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".
ووافت المنية، صباح اليوم الأحد ، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات. ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 جوان 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، 28 جانفي، برسالة إلى الإمارات، في أول برقية يتم الإعلان عنها بين قطر والإمارات منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 8 شهور.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى "أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته".
ودعا أمير قطر، الله "أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".
ووافت المنية، صباح اليوم الأحد ، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات. ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 جوان 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.
-
19:47اعتقال معارض روسي حاول تحدي بوتن
28 جانفي 2018
-
19:15الرمادة: وفاة شخص في حادث انقلاب سيارته
28 جانفي 2018
-
18:51بنزرت: بعد إختفائه شهرا كاملا.. العثور على جثة شيخ مدفونا في جبل بسجنان
28 جانفي 2018
-
-
18:28باريس: عمليات إجلاء واسعة مع اقتراب فيضان عارم من ذروته
28 جانفي 2018
-
18:14الشاهد يستقبل بطل إفريقيا المنتخب الوطني لكرة اليد بمطار تونس قرطاج (صور)
28 جانفي 2018
-
18:05وفاة مؤسس "إمبراطورية إيكيا"
28 جانفي 2018
-
17:37الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:20ذهيبة: اصابة عوني حرس في حادث انقلاب سيارتهما
28 جانفي 2018
-
17:14بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة8 ذهاب: النتائج والترتيب
28 جانفي 2018
-
17:02حصيلة الحملة على الخنزير في قابس: القضاء على 13 في يوم واحد
28 جانفي 2018
-
16:40الافريقي يحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على "البقلاوة"
28 جانفي 2018
-
16:30رابطة الشمال الغربي بالكاف: فرق المجموعة في إضراب والمقابلات تؤجل
28 جانفي 2018
-
16:14اليمن: 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عدن
28 جانفي 2018
-
16:02تاجروين: وفاة شاب في ظروف غامضة
28 جانفي 2018
-
15:42من 26 فيفري الى 1 مارس.. تونس تشارك في صالون برشلونة الدولي لصناعة الجوال
28 جانفي 2018
-
15:35محكمة مصرية تخفّف حكما على ابن للرئيس السابق مرسي
28 جانفي 2018
-
14:52زيدان يلوح بالاستقالة من تدريب ريال مدريد
28 جانفي 2018
-
14:48القضاء الاسباني يمنع تنصيب بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا
28 جانفي 2018
-
14:27سوسة: حجز كمية هامة من الخمور إثر مداهمة أمنية
28 جانفي 2018