طقس اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تكون السماء اليوم الأحد مغشاة بضباب محليا خفيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة بالوسط.

وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كلم/س ببقية المناطق.

ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بخليج قابس، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتشير التوقعات الجوية ليوم غد الاثنين إلى أنالسماء ستكون مغشاة بسحب عابرة تكون أكثر كثافة بمناطق الوسط.

الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

والبحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجا ت الحرارة القصوى بين 15 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.