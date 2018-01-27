إنقاذ 800 مهاجر من الغرق

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، السبت.

وأوضح حفر السواحل أنه ساعد في "تنسيق إنقاذ" المهاجرين، لافتا إلى أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، وتقع في صفاقس بتونس.

وأضاف أنه تم أيضا انتشال جثتين من مياه البحر، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أنه تم إنقاذ مئات آلاف المهاجرين من البحر خلال السنوات الأخيرة، ونقلهم إلى موانئ في جنوب إيطاليا.