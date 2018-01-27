إنقاذ 800 مهاجر من الغرق

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أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، السبت.
وأوضح حفر السواحل أنه ساعد في "تنسيق إنقاذ" المهاجرين، لافتا إلى أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، وتقع في صفاقس بتونس.
وأضاف أنه تم أيضا انتشال جثتين من مياه البحر، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
يذكر أنه تم إنقاذ مئات آلاف المهاجرين من البحر خلال السنوات الأخيرة، ونقلهم إلى موانئ في جنوب إيطاليا.
أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، السبت.
وأوضح حفر السواحل أنه ساعد في "تنسيق إنقاذ" المهاجرين، لافتا إلى أن 7 أطفال ممن تسربت المياه إلى رئتهم نقلوا بمروحية إلى أقرب مستشفى يمكن أن يعالجهم، وتقع في صفاقس بتونس.
وأضاف أنه تم أيضا انتشال جثتين من مياه البحر، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
يذكر أنه تم إنقاذ مئات آلاف المهاجرين من البحر خلال السنوات الأخيرة، ونقلهم إلى موانئ في جنوب إيطاليا.
-
00:51إنقاذ 800 مهاجر من الغرق
28 جانفي 2018
-
00:20شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
28 جانفي 2018
-
23:57تسجيل رقم قياسي في عدد "الحراقة" الجزائريين
27 جانفي 2018
-
23:42رئيس الجمهورية يهنئ منتخب كرة اليد
27 جانفي 2018
-
23:28الاول من نوعه في العالم: موقع اجتماعي تونسي للمواهب الرياضية
27 جانفي 2018
-
23:06ألمانيا: اختفاء مليوني "يورو" في ظروف غامضة
27 جانفي 2018
-
22:50جربة تحتضن صالون التنمية والاستثمار بولاية مدنين
27 جانفي 2018
-
22:16سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع لتنظيم "القاعدة" في درنة
27 جانفي 2018
-
21:56ارتفاع عدد ضحايا كابول الى 95 قتيلاً و159 جريحاً
27 جانفي 2018
-
20:41تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد
27 جانفي 2018
-
21:03منوبة: غلق محل مرطبات تقليدية للاخلال بتراتيب الدعم
27 جانفي 2018
-
20:52مجهولون يعتدون على قطار الضاحية الشمالية بالعاصمة ويصيبون السائق
27 جانفي 2018
-
20:35وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة المباركة
27 جانفي 2018
-
-
20:08حركة تونس أولا تدعو الى تكوين حكومة مصلحة وطنية خارج المحاصصة الحزبية
27 جانفي 2018
-
19:57فوج أكودة للكشافة يحتفل بالسبعينية
27 جانفي 2018
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018