شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!

أقدم مواطن مصري يبلغ 27 عاما على استدراج طالبة عمرها 16 عاما إلى منزله وتعدى عليها جنسيا.

وتعود الواقعة عندما تلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من "ع. ر"، سن 55، وابنته "أ" 16 عاما ، يتهمان فيه المدعو "ح. م"، بالتعدي الجنسي على الثانية داخل مسكنه.

و أثناء توجه المجني عليها إلى منزل المتهم لاستعارة إحدى الأدوات المنزلية من والدته والتي صودف عدم تواجدها، قام المذكور باستدراجها داخل المنزل والتعدي عليها جنسيا، وعندما عادت للمنزل أخبرت والدها فتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتهم.

وقام ضباط مباحث القسم بضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.