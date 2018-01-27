الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 28 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
سفيان الأسود
الجنة... والضرائب...
قامت الدنيا ولم تقعد بسبب وضع تونس على القائمة السوداء واعتبارها جنة للمستثمرين الهاربين من الضرائب وملاذا آمنا لهم، اضطرت الحكومة الى بذل الكثير من الجهد لإخراج تونس من القائمة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سمير ماجول يتعرض الى حادث جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018 "البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2 كرة اليد: أمين بنور يغيب عن نهائي بطولة افريقيا بعد استقالتها من قناته: بولا يعقوبيان تفاجئ الحريري...
الأولى
شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
28 جانفي 2018 | 00:20

أقدم مواطن مصري يبلغ 27 عاما على استدراج طالبة عمرها 16 عاما إلى منزله وتعدى عليها جنسيا.

وتعود الواقعة عندما تلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من "ع. ر"، سن 55، وابنته "أ" 16 عاما ، يتهمان فيه المدعو "ح. م"، بالتعدي الجنسي على الثانية داخل مسكنه.

و أثناء توجه المجني عليها إلى منزل المتهم لاستعارة إحدى الأدوات المنزلية من والدته والتي صودف عدم تواجدها، قام المذكور باستدراجها داخل المنزل والتعدي عليها جنسيا، وعندما عادت للمنزل أخبرت والدها فتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتهم.

وقام ضباط مباحث القسم بضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقرؤون أيضا
إنقاذ 800 مهاجر من الغرق
28 جانفي 2018 السّاعة 00:51
أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، السبت. وأوضح حفر السواحل...
المزيد >>
شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
28 جانفي 2018 السّاعة 00:20
أقدم مواطن مصري يبلغ 27 عاما على استدراج طالبة عمرها 16 عاما إلى منزله وتعدى عليها جنسيا. وتعود الواقعة عندما...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018
28 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
28 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
28 جانفي 2018 | 00:20

أقدم مواطن مصري يبلغ 27 عاما على استدراج طالبة عمرها 16 عاما إلى منزله وتعدى عليها جنسيا.

وتعود الواقعة عندما تلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا من "ع. ر"، سن 55، وابنته "أ" 16 عاما ، يتهمان فيه المدعو "ح. م"، بالتعدي الجنسي على الثانية داخل مسكنه.

و أثناء توجه المجني عليها إلى منزل المتهم لاستعارة إحدى الأدوات المنزلية من والدته والتي صودف عدم تواجدها، قام المذكور باستدراجها داخل المنزل والتعدي عليها جنسيا، وعندما عادت للمنزل أخبرت والدها فتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتهم.

وقام ضباط مباحث القسم بضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقرؤون أيضا
إنقاذ 800 مهاجر من الغرق
28 جانفي 2018 السّاعة 00:51
أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 800 مهاجر كانوا على متن 5 قوارب في البحر المتوسط، السبت. وأوضح حفر السواحل...
المزيد >>
شاب يعتدي جنسيا على فتاة الـ 16 عاما!
28 جانفي 2018 السّاعة 00:20
أقدم مواطن مصري يبلغ 27 عاما على استدراج طالبة عمرها 16 عاما إلى منزله وتعدى عليها جنسيا. وتعود الواقعة عندما...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018
28 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
28 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الجنة... والضرائب...
قامت الدنيا ولم تقعد بسبب وضع تونس على القائمة السوداء واعتبارها جنة للمستثمرين الهاربين من الضرائب وملاذا آمنا لهم، اضطرت الحكومة الى بذل الكثير من الجهد لإخراج تونس من القائمة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سمير ماجول يتعرض الى حادث جريدة الشروق ليوم السبت 27 جانفي 2018 "البجعة البيضاء" بنسختها الحديثة تحلق للمرة الأولى وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها بالفيديو.. فرنسا: اشتباكات بالأيدي من أجل ''النوتيلا'' كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 15 للمحترفة 2 كرة اليد: أمين بنور يغيب عن نهائي بطولة افريقيا بعد استقالتها من قناته: بولا يعقوبيان تفاجئ الحريري...
﻿