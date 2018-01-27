كاريكاتير اليوم

سفيان الأسود

قامت الدنيا ولم تقعد بسبب وضع تونس على القائمة السوداء واعتبارها جنة للمستثمرين الهاربين من الضرائب وملاذا آمنا لهم، اضطرت الحكومة الى بذل الكثير من الجهد لإخراج تونس من القائمة...