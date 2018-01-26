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يوم السبت 27 جانفي 2018
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القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
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الأولى
القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018 | 19:34

مكتب القيروان- الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

نجح أعوان الحماية المدنية بالقيروان في إخماد حريق إندلع منذ قليل بعدد من مكاتب القباضة المالية بحي المنصورة المحاذية لمصنع التبغ  وسط مدينة القيروان  ومنع توسعه الى  بقية المكاتب .

كما  انتشرت الوحدات الأمنية في محيط المؤسسة  لتأمينها من كل عمليات السرقة ونهب محتوياتها من التبغ خاصة وأن عددا هاما من المواطنين والفضوليين تجمعوا في المكان ومنهم من ولج إلى داخل القباضة متحديا الدخان . وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن الحريق سببه تماس كهربائي  في إنتظار ما ستكشف عنه الأبحاث اﻻمنية.

وقد خلف خسائر مادية مست التجهيزات المكتبية والجدران والأبواب .. ويذكر أن عددا من المواطنين و أعوان القباضة  ومنذ سماعهم صفارات الإنذار و مشاهدتهم تصاعد الدخان قاموا باعلام الوحدات الأمنية  وحدات الحماية المدنية  وساهموا في خلع الأبوب لتسهيل دخول الأعوان .

 

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القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018 | 19:34

مكتب القيروان- الشروق اون لاين - جمال الدين الذهبي:

نجح أعوان الحماية المدنية بالقيروان في إخماد حريق إندلع منذ قليل بعدد من مكاتب القباضة المالية بحي المنصورة المحاذية لمصنع التبغ  وسط مدينة القيروان  ومنع توسعه الى  بقية المكاتب .

كما  انتشرت الوحدات الأمنية في محيط المؤسسة  لتأمينها من كل عمليات السرقة ونهب محتوياتها من التبغ خاصة وأن عددا هاما من المواطنين والفضوليين تجمعوا في المكان ومنهم من ولج إلى داخل القباضة متحديا الدخان . وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن الحريق سببه تماس كهربائي  في إنتظار ما ستكشف عنه الأبحاث اﻻمنية.

وقد خلف خسائر مادية مست التجهيزات المكتبية والجدران والأبواب .. ويذكر أن عددا من المواطنين و أعوان القباضة  ومنذ سماعهم صفارات الإنذار و مشاهدتهم تصاعد الدخان قاموا باعلام الوحدات الأمنية  وحدات الحماية المدنية  وساهموا في خلع الأبوب لتسهيل دخول الأعوان .

 

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