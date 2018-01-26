أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة

سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن بأكودة من ولاية سوسة بعد استشارة النيابة العمومية اثر مداهمة منزل بجهة طنطانة من إلقاء القبض على شاب وفتاة بتهمة تعاطي الدعارة وبتمرير هوية المظنون فيه على الناظم الآلي تبين أنه محل منشور تفتيش لدى فرقة الحرس الوطني بالقلعة الكبرى من أجل تهمة محاولة القتل العمد .

كما نجح أعوان الفرقة المذكورة في حجز بقايا من قطع "زطلة" لديهما فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهما رهن الإيقاف حتى يتم عرضهما في الأيام القادمة على احدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليهما