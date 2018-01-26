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يوم السبت 27 جانفي 2018
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البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
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الأولى
البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018 | 18:56

توصل الحارس الدولي التونسي، أيمن المثلوثي، لاتفاق رسمي مع إدارة النجم الساحلي، فسخ على إثره العقد الذي يربطه به، تمهيدا للانضمام إلى الباطن السعودي.

وفي تصريح إذاعي قال المثلوثي "أعطيت كل ما عندي للنجم الساحلي، أغادر اليوم وأنا سعيد بحبي ووفائي لهذا الفريق الكبير، وكنت مخلصا للنادي طوال مسيرتي الكروية وكنت معه قلبا وقالبا".

وحول السبب الرئيسي وراء مغادرته النجم الساحلي قال: "لم تكن الهزيمة القاسية التي تكبدناها أمام الأهلي المصري هي التي جعلتني أقرر المغادرة، منذ الصيف الماضي قررت تغيير وجهتي وخوض تجربة احترافية".

وتابع "مررت بفترة فقدت فيها لذة اللعب ولذلك ابتعدت مدة عن أجواء الملاعب وركنت بالفعل إلى راحة لاستعادة الأنفاس والروح".

وأكمل "بعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات مونديال روسيا، تحدثت مع رئيس النجم رضا شرف الدين، وأشكره كثيرا على تفهمه وضعي وقبوله خروجي، وهنا أشير إلى أني قدمت تنازلات لفسخ العقد".

وأشار إلى أن الاتصالات مع الباطن جرت في 3 أيام وتم الاتفاق على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى شهر ماي القادم.

وينتظر أن يتحول الحارس الأول لمنتخب تونس إلى السعودية، يوم الثلاثاء القادم  للشروع في تجربته الجديدة مع الباطن.

يذكر أن الحارس الملقب بـ"البلبولي" (33 عاما) كان التحق بالنجم الساحلي سنة 2002 ولعب معه 237 مباراة، كما انضم إلى منتخب تونس الأول في 2007، وشارك معه في 75 مباراة.

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الأولى
البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018 | 18:56

توصل الحارس الدولي التونسي، أيمن المثلوثي، لاتفاق رسمي مع إدارة النجم الساحلي، فسخ على إثره العقد الذي يربطه به، تمهيدا للانضمام إلى الباطن السعودي.

وفي تصريح إذاعي قال المثلوثي "أعطيت كل ما عندي للنجم الساحلي، أغادر اليوم وأنا سعيد بحبي ووفائي لهذا الفريق الكبير، وكنت مخلصا للنادي طوال مسيرتي الكروية وكنت معه قلبا وقالبا".

وحول السبب الرئيسي وراء مغادرته النجم الساحلي قال: "لم تكن الهزيمة القاسية التي تكبدناها أمام الأهلي المصري هي التي جعلتني أقرر المغادرة، منذ الصيف الماضي قررت تغيير وجهتي وخوض تجربة احترافية".

وتابع "مررت بفترة فقدت فيها لذة اللعب ولذلك ابتعدت مدة عن أجواء الملاعب وركنت بالفعل إلى راحة لاستعادة الأنفاس والروح".

وأكمل "بعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات مونديال روسيا، تحدثت مع رئيس النجم رضا شرف الدين، وأشكره كثيرا على تفهمه وضعي وقبوله خروجي، وهنا أشير إلى أني قدمت تنازلات لفسخ العقد".

وأشار إلى أن الاتصالات مع الباطن جرت في 3 أيام وتم الاتفاق على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى شهر ماي القادم.

وينتظر أن يتحول الحارس الأول لمنتخب تونس إلى السعودية، يوم الثلاثاء القادم  للشروع في تجربته الجديدة مع الباطن.

يذكر أن الحارس الملقب بـ"البلبولي" (33 عاما) كان التحق بالنجم الساحلي سنة 2002 ولعب معه 237 مباراة، كما انضم إلى منتخب تونس الأول في 2007، وشارك معه في 75 مباراة.

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