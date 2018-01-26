البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي

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توصل الحارس الدولي التونسي، أيمن المثلوثي، لاتفاق رسمي مع إدارة النجم الساحلي، فسخ على إثره العقد الذي يربطه به، تمهيدا للانضمام إلى الباطن السعودي.
وفي تصريح إذاعي قال المثلوثي "أعطيت كل ما عندي للنجم الساحلي، أغادر اليوم وأنا سعيد بحبي ووفائي لهذا الفريق الكبير، وكنت مخلصا للنادي طوال مسيرتي الكروية وكنت معه قلبا وقالبا".
وحول السبب الرئيسي وراء مغادرته النجم الساحلي قال: "لم تكن الهزيمة القاسية التي تكبدناها أمام الأهلي المصري هي التي جعلتني أقرر المغادرة، منذ الصيف الماضي قررت تغيير وجهتي وخوض تجربة احترافية".
وتابع "مررت بفترة فقدت فيها لذة اللعب ولذلك ابتعدت مدة عن أجواء الملاعب وركنت بالفعل إلى راحة لاستعادة الأنفاس والروح".
وأكمل "بعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات مونديال روسيا، تحدثت مع رئيس النجم رضا شرف الدين، وأشكره كثيرا على تفهمه وضعي وقبوله خروجي، وهنا أشير إلى أني قدمت تنازلات لفسخ العقد".
وأشار إلى أن الاتصالات مع الباطن جرت في 3 أيام وتم الاتفاق على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى شهر ماي القادم.
وينتظر أن يتحول الحارس الأول لمنتخب تونس إلى السعودية، يوم الثلاثاء القادم للشروع في تجربته الجديدة مع الباطن.
يذكر أن الحارس الملقب بـ"البلبولي" (33 عاما) كان التحق بالنجم الساحلي سنة 2002 ولعب معه 237 مباراة، كما انضم إلى منتخب تونس الأول في 2007، وشارك معه في 75 مباراة.
توصل الحارس الدولي التونسي، أيمن المثلوثي، لاتفاق رسمي مع إدارة النجم الساحلي، فسخ على إثره العقد الذي يربطه به، تمهيدا للانضمام إلى الباطن السعودي.
وفي تصريح إذاعي قال المثلوثي "أعطيت كل ما عندي للنجم الساحلي، أغادر اليوم وأنا سعيد بحبي ووفائي لهذا الفريق الكبير، وكنت مخلصا للنادي طوال مسيرتي الكروية وكنت معه قلبا وقالبا".
وحول السبب الرئيسي وراء مغادرته النجم الساحلي قال: "لم تكن الهزيمة القاسية التي تكبدناها أمام الأهلي المصري هي التي جعلتني أقرر المغادرة، منذ الصيف الماضي قررت تغيير وجهتي وخوض تجربة احترافية".
وتابع "مررت بفترة فقدت فيها لذة اللعب ولذلك ابتعدت مدة عن أجواء الملاعب وركنت بالفعل إلى راحة لاستعادة الأنفاس والروح".
وأكمل "بعد مباراة تونس وليبيا في تصفيات مونديال روسيا، تحدثت مع رئيس النجم رضا شرف الدين، وأشكره كثيرا على تفهمه وضعي وقبوله خروجي، وهنا أشير إلى أني قدمت تنازلات لفسخ العقد".
وأشار إلى أن الاتصالات مع الباطن جرت في 3 أيام وتم الاتفاق على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى شهر ماي القادم.
وينتظر أن يتحول الحارس الأول لمنتخب تونس إلى السعودية، يوم الثلاثاء القادم للشروع في تجربته الجديدة مع الباطن.
يذكر أن الحارس الملقب بـ"البلبولي" (33 عاما) كان التحق بالنجم الساحلي سنة 2002 ولعب معه 237 مباراة، كما انضم إلى منتخب تونس الأول في 2007، وشارك معه في 75 مباراة.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018