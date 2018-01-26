ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين

مكتب قفصة - الشروق اون لاين- محمد مبروكي:

شهدت الحالة الصحية لأربعة معتصمين بمدينة ام العرائس من ولاية قفصة تدهورا لافتا منذ صباح اليوم مما استوجب نقلهم إلى المستشفى المحلي لكنهم رفضوا العلاج واصروا على العودة إلى خيمة الاعتصام وقد كان هؤلاء الشبان عمدوا الى اخاطة افواههم على خلفية عدم قبولهم في مناظرة اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة.