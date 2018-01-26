سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات

قالت وزراة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تمكنت يوم امس الجمعة من الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات متكونة من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و43 سنة .اثنان منهم صادرة في شأنهما مناشير تفتيش من أجل "السرقة".

حيث تم العثور على ثلاثة منهم بصدد تفكيك سيارة محل تفتيش بأحد المستودعات بالجهة.

وبالتحري معهم إعترف أحدهم، الذي يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات القديمة، بتوليه سرقتها وإخفائها بمستودع متفرع من منزله والاتفاق مع البقية على التفريط فيها بالبيع. وباستدعاء المتضرر في القضية وعرض قطع الغيار عليه أكد أنها تخص سيارته محل السرقة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل "تكوين وفاق من أجل سرقة السيارات وتفكيكها وإدخال تغييرات جوهرية على هياكلها وإعداد محل لذلك والمشاركة في ذلك" ومواصلة الأبحاث.