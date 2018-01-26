ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا، على مضيفه فالنسيا بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميستايا، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليغا.

ويأتي هذا الفوز في الوقت المناسب بالنسبة لريال مدريد، حتى يغسل أحزانه بعد توديع كأس الملك إثر الخسارة على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (2-1) أمام ليجانيس في إياب ربع نهائي البطولة.

أحرز أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو بالدقيقتين 16 و38 من ضربتي جزاء، ومارسيلو في الدقيقة 84، ثم كروس في الدقيقة 89، فيما أحرز سانتي مينا هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 59 من ضربة رأسية.

وارتفع رصيد الفريق الملكي إلى 38 نقطة ويظل في المركز الرابع علمًا بأن لديه مباراة مؤجلة، وتجمد رصيد الخفافيش عند النقطة 40 في المركز الثالث.