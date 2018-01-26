الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية

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تطرق رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلته مع وكالة "رويترز" إلى التعليق على الحملة على الفساد في السعودية.
وجاء في نص مقابلة "رويترز" مع الوليد بن طلال، التي استمرت لنحو 30 دقيقة كاملة، سؤاله رأيه في الحملة لمكافحة الفساد في المملكة، وهل يراها عملية جيدة بالنسبة للسعودية.
وقال الوليد بن طلال: "بالنسبة لي، كانت حملة عادلة ونزيهة، وكنت عادلا ونزيها معهم".
وتابع قائلا "المملكة العربية السعودية، كان بها فسادا، هذا أمر لا شك فيه، ومن المؤسف أن يكون شخصا مناهضا للفساد يتورط في كل تلك الأمور".
ومضى بقوله "هذه حقيقة أقبلها، جاء إلى هناك أكثر من 300 شخص، وأعتقد أن أغلبهم ليسوا هنا الآن، وأغلبيتهم أبرياء، والبقية أجروا تسويات، لكن هذا تم بينهم وبين الحكومة".
وأشار إلى أنه "في العقد الماضي، تم إهدار الكثير من المال، وبعض الأشخاص في الحكومة كانوا متورطين في الفساد".
وأضاف بقوله "أعتقد أنه من الجيد التخلص منهم، وأن تصبح المملكة العربية السعودية نظيفة نقية".
واختتم بقوله "لا أستطيع إلا أن أقول إنني أؤيد الملك (سلمان بن عبد العزيز) وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) في كل الجهود، التي يبذلونها حقا لسعودية جديدة".
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصادر داخل أسرة الأمير الوليد، تأكيدهم انه تم الإفراج عنه، وغادر فندق "ريتز كارلتون" وعاد إلى منزله.
تطرق رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلته مع وكالة "رويترز" إلى التعليق على الحملة على الفساد في السعودية.
وجاء في نص مقابلة "رويترز" مع الوليد بن طلال، التي استمرت لنحو 30 دقيقة كاملة، سؤاله رأيه في الحملة لمكافحة الفساد في المملكة، وهل يراها عملية جيدة بالنسبة للسعودية.
وقال الوليد بن طلال: "بالنسبة لي، كانت حملة عادلة ونزيهة، وكنت عادلا ونزيها معهم".
وتابع قائلا "المملكة العربية السعودية، كان بها فسادا، هذا أمر لا شك فيه، ومن المؤسف أن يكون شخصا مناهضا للفساد يتورط في كل تلك الأمور".
ومضى بقوله "هذه حقيقة أقبلها، جاء إلى هناك أكثر من 300 شخص، وأعتقد أن أغلبهم ليسوا هنا الآن، وأغلبيتهم أبرياء، والبقية أجروا تسويات، لكن هذا تم بينهم وبين الحكومة".
وأشار إلى أنه "في العقد الماضي، تم إهدار الكثير من المال، وبعض الأشخاص في الحكومة كانوا متورطين في الفساد".
وأضاف بقوله "أعتقد أنه من الجيد التخلص منهم، وأن تصبح المملكة العربية السعودية نظيفة نقية".
واختتم بقوله "لا أستطيع إلا أن أقول إنني أؤيد الملك (سلمان بن عبد العزيز) وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) في كل الجهود، التي يبذلونها حقا لسعودية جديدة".
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصادر داخل أسرة الأمير الوليد، تأكيدهم انه تم الإفراج عنه، وغادر فندق "ريتز كارلتون" وعاد إلى منزله.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018