كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 ( الثالثة اياب ) من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:
-الترجي الرياضي - النادي البنزرتي (1-0)
-الملعب القابسي - نجم المتلوي(0-0)
-اولمبيك مدنين - اتحاد بن قردان (1-1)
-النجم الساحلي- الاتحاد المنستيري (0-0)
وتدور غدا بقية مباريات الجولة حسب البرنامج التالي:
الملعب التونسي- النادي الإفريقي
الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس
شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
الترتيب
1-الترجي الرياضي 43
2-النادي الصفاقسي 31(-1)
3-النجم الساحلي30
4-الاتحاد المنستيري 27
5-النادي الإفريقي24(-1)
6-النادي البنزرتي22
7-نجم المتلوي21
8-الملعب التونسي20(-1)
9-مستقبل قابس19(-1)
-الملعب القابسي19
11-شبيبة القيروان17(-1)
12-اولمبيك مدنين15
13-اتحاد بن قردان 10
14-الترجي الجرجيسي9(-1)
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 ( الثالثة اياب ) من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:
-الترجي الرياضي - النادي البنزرتي (1-0)
-الملعب القابسي - نجم المتلوي(0-0)
-اولمبيك مدنين - اتحاد بن قردان (1-1)
-النجم الساحلي- الاتحاد المنستيري (0-0)
وتدور غدا بقية مباريات الجولة حسب البرنامج التالي:
الملعب التونسي- النادي الإفريقي
الترجي الجرجيسي - مستقبل قابس
شبيبة القيروان - النادي الصفاقسي
الترتيب
1-الترجي الرياضي 43
2-النادي الصفاقسي 31(-1)
3-النجم الساحلي30
4-الاتحاد المنستيري 27
5-النادي الإفريقي24(-1)
6-النادي البنزرتي22
7-نجم المتلوي21
8-الملعب التونسي20(-1)
9-مستقبل قابس19(-1)
-الملعب القابسي19
11-شبيبة القيروان17(-1)
12-اولمبيك مدنين15
13-اتحاد بن قردان 10
14-الترجي الجرجيسي9(-1)
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018