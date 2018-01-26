دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني :

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مجلس أوروبا دورة تدريبية بمدينة طبرقة حول " تغطية الانتخابات البلدية " و هي الدورة التدريبية الثالثة و وجهت لصحفيي الولايات الحدودية .

و تناول المشاركون في الدورة أخلاقيات المهنة و تقنيات تغطية الانتخابات .

و تضمنت الدورة التي تواصلت على ثلاثة أيام مجموعة من المداخلات أثثها المدرب لورون روي ( مراسل صحفي ببلغراد الصربية ) و تتمثل في تجارب مقارنة في التغطية الاعلامية للانتخابات في بعض البلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا .

و قدم عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة الأستاذ لطفي طرشونة الأطر القانونية و السياسية العامة للانتخابات المحلية في تونس .

أما المدرب سيف الدين اللواتي فقد تناول دور الاعلام في العلمية الانتخابية و مسؤوليته و أهمية التخطيط للتغطية الصحفية كعنوان لمقل العملية الانتخابية في مختلف مراحلها .