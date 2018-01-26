دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية

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جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني :
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مجلس أوروبا دورة تدريبية بمدينة طبرقة حول " تغطية الانتخابات البلدية " و هي الدورة التدريبية الثالثة و وجهت لصحفيي الولايات الحدودية .
و تناول المشاركون في الدورة أخلاقيات المهنة و تقنيات تغطية الانتخابات .
و تضمنت الدورة التي تواصلت على ثلاثة أيام مجموعة من المداخلات أثثها المدرب لورون روي ( مراسل صحفي ببلغراد الصربية ) و تتمثل في تجارب مقارنة في التغطية الاعلامية للانتخابات في بعض البلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا .
و قدم عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة الأستاذ لطفي طرشونة الأطر القانونية و السياسية العامة للانتخابات المحلية في تونس .
أما المدرب سيف الدين اللواتي فقد تناول دور الاعلام في العلمية الانتخابية و مسؤوليته و أهمية التخطيط للتغطية الصحفية كعنوان لمقل العملية الانتخابية في مختلف مراحلها .
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني :
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و مجلس أوروبا دورة تدريبية بمدينة طبرقة حول " تغطية الانتخابات البلدية " و هي الدورة التدريبية الثالثة و وجهت لصحفيي الولايات الحدودية .
و تناول المشاركون في الدورة أخلاقيات المهنة و تقنيات تغطية الانتخابات .
و تضمنت الدورة التي تواصلت على ثلاثة أيام مجموعة من المداخلات أثثها المدرب لورون روي ( مراسل صحفي ببلغراد الصربية ) و تتمثل في تجارب مقارنة في التغطية الاعلامية للانتخابات في بعض البلدان التي عرفت انتقالا ديمقراطيا .
و قدم عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة الأستاذ لطفي طرشونة الأطر القانونية و السياسية العامة للانتخابات المحلية في تونس .
أما المدرب سيف الدين اللواتي فقد تناول دور الاعلام في العلمية الانتخابية و مسؤوليته و أهمية التخطيط للتغطية الصحفية كعنوان لمقل العملية الانتخابية في مختلف مراحلها .
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018