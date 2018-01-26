الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد

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اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط وعن نيته الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد لعرضه على الراي العام في ذكرى عيد الاستقلال القادمة.وجاء نص البلاغ كالتالي:
" أمام عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع الرسالة المفتوحة التي وجهها له الحزب الدستوري الحر يوم 25 جويلية 2017 لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور، وعلى إثر اعلان الحزب يوم 14 جانفي 2018 اعتزامه الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يتم عرضه على الرأي العام يوم 20 مارس 2018،
اجتمعت اليوم السبت 27 جانفي 2018 لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور واستعرضت القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 بكل ملابساته وتداعياته الكارثية على وضع البلاد وانتهت إلى:
ـ بعث لجان متكونة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والمقترحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام في الآجال المبينة أعلاه .
ـ الإنفتاح على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيمثل الخطوة الأولى والرئيسية نحو تصحيح المسار ومنها الانطلاق في الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة".
اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط وعن نيته الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد لعرضه على الراي العام في ذكرى عيد الاستقلال القادمة.وجاء نص البلاغ كالتالي:
" أمام عدم تفاعل رئيس الجمهورية مع الرسالة المفتوحة التي وجهها له الحزب الدستوري الحر يوم 25 جويلية 2017 لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور، وعلى إثر اعلان الحزب يوم 14 جانفي 2018 اعتزامه الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يتم عرضه على الرأي العام يوم 20 مارس 2018،
اجتمعت اليوم السبت 27 جانفي 2018 لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور واستعرضت القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 بكل ملابساته وتداعياته الكارثية على وضع البلاد وانتهت إلى:
ـ بعث لجان متكونة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والمقترحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام في الآجال المبينة أعلاه .
ـ الإنفتاح على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي الذي سيمثل الخطوة الأولى والرئيسية نحو تصحيح المسار ومنها الانطلاق في الإصلاحات الجوهرية الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة".
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018