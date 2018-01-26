دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"

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تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنظم دار الثقافة إبن الهيثم التظاهرة التنشيطية " فنون وإبداع " وذلك تزامنا مع عطلة نصف السداسي الاول وتتوزع على أربعة أيام من الفترة الممتدة بين 29 جانفي و 02 فيفري 2018 .
إذ سيكون الافتتاح بمعرض كاريكاتوري لرسام جريدة " الشروق" رشيد الرحموني مشفوعا بورشة حية لفائدة الرواد .
ويشتمل البرنامج أيضا على عروض سينمائية للأطفال وأخرى للكهول إضافة إلى ورشات حية في الرسم الحر والجداريات و عرض تنشيطي للأطفال و عرض لمسرح الدمى والعرائس من إنتاج دار الثقافة .وسيكون لعشاق الفن الرابع لقاء مسرحي لشركة سندباد للانتاج والتوزيع الفني - الكواسر - المسرحي القدير حمادي المزي وسيصاحب البرنامج تنشيط إذاعي وجماهيري إضافة إلى مدينة الألعاب المنتفخة " يلا كيدز " طيلة أيام التظاهرة .
و في سياق متصل أشار مدير دار الثقافة إبن الهيثم بسام بنحمادي على الصعوبات التي تعيق عملهم وتتعلق أساسا بمسألة القوانين الأساسية المنظمة للقطاع ومسألة التوقيت إضافة إلى تعقيدات آليات الصرف التي من شأنها أن تعيق مختلف التظاهرات والبرامج الثقافية.
و هو ما فنده محمد العابد أستاذ تنشيط ثقافي مشرف على قسم التنشيط بالدار و الذي أفاد بأن هذه الفسيفساء التي تضمنتها البرمجة جاءت بعد جلسات و حوارات مع الإطارات و العملة بالدار و ذلك لتستهدف البرمجة كافة الشرائح العمرية لضمان نجاح التظاهرة و بالمناسبة يوجه إطارات و عملة دار الثقافة قبلي بنداء إلى سلطة الإشراف و على رأسهم وزارة الشؤون الثقافية لإيجاد حلول للعودة للعمل أيام السبت و الأحد لما لديها من نجاعة في إنجاح التظاهرات و العروض.
تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنظم دار الثقافة إبن الهيثم التظاهرة التنشيطية " فنون وإبداع " وذلك تزامنا مع عطلة نصف السداسي الاول وتتوزع على أربعة أيام من الفترة الممتدة بين 29 جانفي و 02 فيفري 2018 .
إذ سيكون الافتتاح بمعرض كاريكاتوري لرسام جريدة " الشروق" رشيد الرحموني مشفوعا بورشة حية لفائدة الرواد .
ويشتمل البرنامج أيضا على عروض سينمائية للأطفال وأخرى للكهول إضافة إلى ورشات حية في الرسم الحر والجداريات و عرض تنشيطي للأطفال و عرض لمسرح الدمى والعرائس من إنتاج دار الثقافة .وسيكون لعشاق الفن الرابع لقاء مسرحي لشركة سندباد للانتاج والتوزيع الفني - الكواسر - المسرحي القدير حمادي المزي وسيصاحب البرنامج تنشيط إذاعي وجماهيري إضافة إلى مدينة الألعاب المنتفخة " يلا كيدز " طيلة أيام التظاهرة .
و في سياق متصل أشار مدير دار الثقافة إبن الهيثم بسام بنحمادي على الصعوبات التي تعيق عملهم وتتعلق أساسا بمسألة القوانين الأساسية المنظمة للقطاع ومسألة التوقيت إضافة إلى تعقيدات آليات الصرف التي من شأنها أن تعيق مختلف التظاهرات والبرامج الثقافية.
و هو ما فنده محمد العابد أستاذ تنشيط ثقافي مشرف على قسم التنشيط بالدار و الذي أفاد بأن هذه الفسيفساء التي تضمنتها البرمجة جاءت بعد جلسات و حوارات مع الإطارات و العملة بالدار و ذلك لتستهدف البرمجة كافة الشرائح العمرية لضمان نجاح التظاهرة و بالمناسبة يوجه إطارات و عملة دار الثقافة قبلي بنداء إلى سلطة الإشراف و على رأسهم وزارة الشؤون الثقافية لإيجاد حلول للعودة للعمل أيام السبت و الأحد لما لديها من نجاعة في إنجاح التظاهرات و العروض.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018