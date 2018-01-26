دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"

تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنظم دار الثقافة إبن الهيثم التظاهرة التنشيطية " فنون وإبداع " وذلك تزامنا مع عطلة نصف السداسي الاول وتتوزع على أربعة أيام من الفترة الممتدة بين 29 جانفي و 02 فيفري 2018 .

إذ سيكون الافتتاح بمعرض كاريكاتوري لرسام جريدة " الشروق" رشيد الرحموني مشفوعا بورشة حية لفائدة الرواد .

ويشتمل البرنامج أيضا على عروض سينمائية للأطفال وأخرى للكهول إضافة إلى ورشات حية في الرسم الحر والجداريات و عرض تنشيطي للأطفال و عرض لمسرح الدمى والعرائس من إنتاج دار الثقافة .وسيكون لعشاق الفن الرابع لقاء مسرحي لشركة سندباد للانتاج والتوزيع الفني - الكواسر - المسرحي القدير حمادي المزي وسيصاحب البرنامج تنشيط إذاعي وجماهيري إضافة إلى مدينة الألعاب المنتفخة " يلا كيدز " طيلة أيام التظاهرة .

و في سياق متصل أشار مدير دار الثقافة إبن الهيثم بسام بنحمادي على الصعوبات التي تعيق عملهم وتتعلق أساسا بمسألة القوانين الأساسية المنظمة للقطاع ومسألة التوقيت إضافة إلى تعقيدات آليات الصرف التي من شأنها أن تعيق مختلف التظاهرات والبرامج الثقافية.

و هو ما فنده محمد العابد أستاذ تنشيط ثقافي مشرف على قسم التنشيط بالدار و الذي أفاد بأن هذه الفسيفساء التي تضمنتها البرمجة جاءت بعد جلسات و حوارات مع الإطارات و العملة بالدار و ذلك لتستهدف البرمجة كافة الشرائح العمرية لضمان نجاح التظاهرة و بالمناسبة يوجه إطارات و عملة دار الثقافة قبلي بنداء إلى سلطة الإشراف و على رأسهم وزارة الشؤون الثقافية لإيجاد حلول للعودة للعمل أيام السبت و الأحد لما لديها من نجاعة في إنجاح التظاهرات و العروض.