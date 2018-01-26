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يوم السبت 27 جانفي 2018
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تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
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الأولى
تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018 | 16:56

ربطت تقارير صحفية، النجم كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الحالي، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وأرجعت التقارير سبب رغبة الدون في الرحيل إلى خلافات بينه وبين الإدارة بشأن تحسين عقده، وعدم الوقوف إلى جانبه بعد إيقافه 5 مباريات بداية الموسم، بالإضافة إلى النتائج السيئة للوس بلانكوس هذا الموسم.

ولكن وفقا لصحيفة "ماركا" فإن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب الـ32 عاما قد قرر التخلي عن رغباته الشخصية، والوقوف إلى جانب النادي في أزمته الحالية، وهو ما ظهر في رسالته التشجيعية الأخيرة لزملائه عبر "تويتر"، بعد وداع كأس الملك على يد ليجانيس، حيث قال "فريقنا وجماهيرنا الشجاعة، لا يزال لدينا الكثير من المعارك للفوز بها".

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو قد أدرك أن ريال مدريد هو المكان الأفضل له، وأنه لن يحصل على نفس القدر من النجومية في أي مكان آخر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أندية كثيرة يمكن أن تتحمل تكلفة التعاقد معه وراتبه الكبير، كما أن وجوده يفيد الريال رياضيا واقتصاديا، ويمكن القول أن "كريستيانو و ريال مدريد يحتاج كل منهما للآخر".

وختمت الصحيفة بالقول إنه بحلول شهر مايو المقبل، وفي حال ما إذا كان الفريق الأبيض قد فقد الأمل في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، فإن إدارة نادي العاصمة الإسبانية ستبدأ مفاوضات منح رونالدو عقدا جديدا بشروط محسنة

وكالات
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الأولى
تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018 | 16:56

ربطت تقارير صحفية، النجم كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الحالي، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وأرجعت التقارير سبب رغبة الدون في الرحيل إلى خلافات بينه وبين الإدارة بشأن تحسين عقده، وعدم الوقوف إلى جانبه بعد إيقافه 5 مباريات بداية الموسم، بالإضافة إلى النتائج السيئة للوس بلانكوس هذا الموسم.

ولكن وفقا لصحيفة "ماركا" فإن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب الـ32 عاما قد قرر التخلي عن رغباته الشخصية، والوقوف إلى جانب النادي في أزمته الحالية، وهو ما ظهر في رسالته التشجيعية الأخيرة لزملائه عبر "تويتر"، بعد وداع كأس الملك على يد ليجانيس، حيث قال "فريقنا وجماهيرنا الشجاعة، لا يزال لدينا الكثير من المعارك للفوز بها".

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو قد أدرك أن ريال مدريد هو المكان الأفضل له، وأنه لن يحصل على نفس القدر من النجومية في أي مكان آخر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أندية كثيرة يمكن أن تتحمل تكلفة التعاقد معه وراتبه الكبير، كما أن وجوده يفيد الريال رياضيا واقتصاديا، ويمكن القول أن "كريستيانو و ريال مدريد يحتاج كل منهما للآخر".

وختمت الصحيفة بالقول إنه بحلول شهر مايو المقبل، وفي حال ما إذا كان الفريق الأبيض قد فقد الأمل في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، فإن إدارة نادي العاصمة الإسبانية ستبدأ مفاوضات منح رونالدو عقدا جديدا بشروط محسنة

وكالات
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