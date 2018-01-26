تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد

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ربطت تقارير صحفية، النجم كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الحالي، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عانى منها في الفترة الماضية.
وأرجعت التقارير سبب رغبة الدون في الرحيل إلى خلافات بينه وبين الإدارة بشأن تحسين عقده، وعدم الوقوف إلى جانبه بعد إيقافه 5 مباريات بداية الموسم، بالإضافة إلى النتائج السيئة للوس بلانكوس هذا الموسم.
ولكن وفقا لصحيفة "ماركا" فإن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب الـ32 عاما قد قرر التخلي عن رغباته الشخصية، والوقوف إلى جانب النادي في أزمته الحالية، وهو ما ظهر في رسالته التشجيعية الأخيرة لزملائه عبر "تويتر"، بعد وداع كأس الملك على يد ليجانيس، حيث قال "فريقنا وجماهيرنا الشجاعة، لا يزال لدينا الكثير من المعارك للفوز بها".
وأضافت الصحيفة أن كريستيانو قد أدرك أن ريال مدريد هو المكان الأفضل له، وأنه لن يحصل على نفس القدر من النجومية في أي مكان آخر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أندية كثيرة يمكن أن تتحمل تكلفة التعاقد معه وراتبه الكبير، كما أن وجوده يفيد الريال رياضيا واقتصاديا، ويمكن القول أن "كريستيانو و ريال مدريد يحتاج كل منهما للآخر".
وختمت الصحيفة بالقول إنه بحلول شهر مايو المقبل، وفي حال ما إذا كان الفريق الأبيض قد فقد الأمل في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، فإن إدارة نادي العاصمة الإسبانية ستبدأ مفاوضات منح رونالدو عقدا جديدا بشروط محسنة
ربطت تقارير صحفية، النجم كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، نهاية الموسم الحالي، في ظل الأزمات المتلاحقة التي عانى منها في الفترة الماضية.
وأرجعت التقارير سبب رغبة الدون في الرحيل إلى خلافات بينه وبين الإدارة بشأن تحسين عقده، وعدم الوقوف إلى جانبه بعد إيقافه 5 مباريات بداية الموسم، بالإضافة إلى النتائج السيئة للوس بلانكوس هذا الموسم.
ولكن وفقا لصحيفة "ماركا" فإن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب الـ32 عاما قد قرر التخلي عن رغباته الشخصية، والوقوف إلى جانب النادي في أزمته الحالية، وهو ما ظهر في رسالته التشجيعية الأخيرة لزملائه عبر "تويتر"، بعد وداع كأس الملك على يد ليجانيس، حيث قال "فريقنا وجماهيرنا الشجاعة، لا يزال لدينا الكثير من المعارك للفوز بها".
وأضافت الصحيفة أن كريستيانو قد أدرك أن ريال مدريد هو المكان الأفضل له، وأنه لن يحصل على نفس القدر من النجومية في أي مكان آخر، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أندية كثيرة يمكن أن تتحمل تكلفة التعاقد معه وراتبه الكبير، كما أن وجوده يفيد الريال رياضيا واقتصاديا، ويمكن القول أن "كريستيانو و ريال مدريد يحتاج كل منهما للآخر".
وختمت الصحيفة بالقول إنه بحلول شهر مايو المقبل، وفي حال ما إذا كان الفريق الأبيض قد فقد الأمل في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، فإن إدارة نادي العاصمة الإسبانية ستبدأ مفاوضات منح رونالدو عقدا جديدا بشروط محسنة
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018