نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها

مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن محرزي:

توفيت يوم السبت إمرأة على عين المكان مع إصابة ابنتيها وسائق السيارة التي كانت تقلهن بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام مباشر بسيارة أخرى على وجه الكرإء مع إصابة السائق بدوره بجروح وذلك بالطريق الرابطة بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد على مستوى معتمدية نصرالله.

يذكر أن الامرأة المتوفية أصيلة ولاية سيدي بوزيد كانت متجهة نحو ولاية سوسة.