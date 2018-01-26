رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر عارف ناجي والذي حظي بتجديد الثقة فيه لرئاسة الاتحاد الجهوي خلال المؤتمر السّابع للاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر الذي انعقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بتوزر تحت شعار " الفلاحة خيار استراتيجي لمستقبل تونس " بإشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري كريم خلف اللّه أنّ وزير الفلاحة يعزف عن زيارة جهة توزر لعدم ايفائه بتنفيذ وعد تركيز مجمع مهني مشترك للتمور بتوزر والذي تمّ اقراره خلال مجلس وزاري انعقد بالجهة سنة 2015 وهو قرار قال إنّه أعلن عنه أيضا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين بعد إقرار المجلس الوزاري له إلاّ أنه لم يتم تنفيذه بالإضافة إلى اشكاليات القطاع والتي جعلت الوزير يعزف أيضا عن زيارة جهة توزر ومنها التي تمّ التطرٌق إليها اليوم في المؤتمر الاشكال العقاري للأراضي الدولية والماء المهدور في الصحراء والشباب العاطل عن العمل وإحداثات المناطق السقوية بالمعتمديتين الحدوديتين تمغزة وحزوة وقطاع الابل المهمّش .