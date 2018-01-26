رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر عارف ناجي والذي حظي بتجديد الثقة فيه لرئاسة الاتحاد الجهوي خلال المؤتمر السّابع للاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر الذي انعقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بتوزر تحت شعار " الفلاحة خيار استراتيجي لمستقبل تونس " بإشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري كريم خلف اللّه أنّ وزير الفلاحة يعزف عن زيارة جهة توزر لعدم ايفائه بتنفيذ وعد تركيز مجمع مهني مشترك للتمور بتوزر والذي تمّ اقراره خلال مجلس وزاري انعقد بالجهة سنة 2015 وهو قرار قال إنّه أعلن عنه أيضا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين بعد إقرار المجلس الوزاري له إلاّ أنه لم يتم تنفيذه بالإضافة إلى اشكاليات القطاع والتي جعلت الوزير يعزف أيضا عن زيارة جهة توزر ومنها التي تمّ التطرٌق إليها اليوم في المؤتمر الاشكال العقاري للأراضي الدولية والماء المهدور في الصحراء والشباب العاطل عن العمل وإحداثات المناطق السقوية بالمعتمديتين الحدوديتين تمغزة وحزوة وقطاع الابل المهمّش .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
صرّح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر عارف ناجي والذي حظي بتجديد الثقة فيه لرئاسة الاتحاد الجهوي خلال المؤتمر السّابع للاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر الذي انعقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بتوزر تحت شعار " الفلاحة خيار استراتيجي لمستقبل تونس " بإشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري كريم خلف اللّه أنّ وزير الفلاحة يعزف عن زيارة جهة توزر لعدم ايفائه بتنفيذ وعد تركيز مجمع مهني مشترك للتمور بتوزر والذي تمّ اقراره خلال مجلس وزاري انعقد بالجهة سنة 2015 وهو قرار قال إنّه أعلن عنه أيضا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين بعد إقرار المجلس الوزاري له إلاّ أنه لم يتم تنفيذه بالإضافة إلى اشكاليات القطاع والتي جعلت الوزير يعزف أيضا عن زيارة جهة توزر ومنها التي تمّ التطرٌق إليها اليوم في المؤتمر الاشكال العقاري للأراضي الدولية والماء المهدور في الصحراء والشباب العاطل عن العمل وإحداثات المناطق السقوية بالمعتمديتين الحدوديتين تمغزة وحزوة وقطاع الابل المهمّش .
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018