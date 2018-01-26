ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات

قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية من خروج حزبه من منظومة الحكم والرمزية التي تكمن في هذا القرار هي إصلاح المسار إلى غاية سنة 2019، معتبرا أن التحالف القائم بين الأحزاب الكبرى قد فشل سياسيا رغم مشاركته فيه.

وأضاف ابراهيم قوله، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم السبت، إنّ هذا الفشل يمكن إقراره كذلك على المستوى الحكومي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد المصادقة على قانون المالية الأخير.

وقال إن الأحزاب "الكبيرة" يمكنها أن تواصل عمليّة التسيير مع الاتحاد الوطني الحر، الذي اختارت العمل معه في إطار تنسيقية، ولكن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات، على حد تعبيره، مبينا أن خروج الحزب من منظومة الحكم فيه إشارة لرفضه مواصلة الانخراط في التمشّي القائم، لا سيما في ظلّ التحالفات الاستراتيجية غير الطبيعية التي قال إن الفشل كان مصيرها.

وأوضح أن آفاق تونس قد اختار التحالف اليوم مع عدد من الأحزاب في إطار تحالف مدني لخوض غمار الانتخابات المقبلة ضدّ الأحزاب التي يخشى "تغوّلها" على العملية الانتخابية باستعمال هياكل الدولة ومسؤولين فيها كالمعتمدين والولاة والوزراء، وفق تعبيره.

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