ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات

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قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية من خروج حزبه من منظومة الحكم والرمزية التي تكمن في هذا القرار هي إصلاح المسار إلى غاية سنة 2019، معتبرا أن التحالف القائم بين الأحزاب الكبرى قد فشل سياسيا رغم مشاركته فيه.
وأضاف ابراهيم قوله، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم السبت، إنّ هذا الفشل يمكن إقراره كذلك على المستوى الحكومي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد المصادقة على قانون المالية الأخير.
وقال إن الأحزاب "الكبيرة" يمكنها أن تواصل عمليّة التسيير مع الاتحاد الوطني الحر، الذي اختارت العمل معه في إطار تنسيقية، ولكن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات، على حد تعبيره، مبينا أن خروج الحزب من منظومة الحكم فيه إشارة لرفضه مواصلة الانخراط في التمشّي القائم، لا سيما في ظلّ التحالفات الاستراتيجية غير الطبيعية التي قال إن الفشل كان مصيرها.
وأوضح أن آفاق تونس قد اختار التحالف اليوم مع عدد من الأحزاب في إطار تحالف مدني لخوض غمار الانتخابات المقبلة ضدّ الأحزاب التي يخشى "تغوّلها" على العملية الانتخابية باستعمال هياكل الدولة ومسؤولين فيها كالمعتمدين والولاة والوزراء، وفق تعبيره.
قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية من خروج حزبه من منظومة الحكم والرمزية التي تكمن في هذا القرار هي إصلاح المسار إلى غاية سنة 2019، معتبرا أن التحالف القائم بين الأحزاب الكبرى قد فشل سياسيا رغم مشاركته فيه.
وأضاف ابراهيم قوله، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم السبت، إنّ هذا الفشل يمكن إقراره كذلك على المستوى الحكومي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد المصادقة على قانون المالية الأخير.
وقال إن الأحزاب "الكبيرة" يمكنها أن تواصل عمليّة التسيير مع الاتحاد الوطني الحر، الذي اختارت العمل معه في إطار تنسيقية، ولكن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات، على حد تعبيره، مبينا أن خروج الحزب من منظومة الحكم فيه إشارة لرفضه مواصلة الانخراط في التمشّي القائم، لا سيما في ظلّ التحالفات الاستراتيجية غير الطبيعية التي قال إن الفشل كان مصيرها.
وأوضح أن آفاق تونس قد اختار التحالف اليوم مع عدد من الأحزاب في إطار تحالف مدني لخوض غمار الانتخابات المقبلة ضدّ الأحزاب التي يخشى "تغوّلها" على العملية الانتخابية باستعمال هياكل الدولة ومسؤولين فيها كالمعتمدين والولاة والوزراء، وفق تعبيره.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018