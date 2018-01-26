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يوم السبت 27 جانفي 2018
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الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
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الأولى
الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018 | 15:50

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت ، عن هوية إثنين من الإرهابيين الثمانية  الذين تم القضاء عليهم يوم أمس الجمعة بخنشلة.

ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة  بكل من " س. عبد الرحيم " المكنى بـ " المنتصر" و "ن.خالد" المدعو "شرحبيل" ، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005.

وفي ذات السياق ، أورد بيان الوزارة أن مفرزة للجيش  كشفت مخبأ للذخيرة يحتوي على 320 طلقة من عيارات متعددة بالأغواط ، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جانب آخر، ضبط عناصر الدرك الوطني 16 ألف و 410 وحدة من مختلف المشروبات و2820 وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة.

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الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018 | 15:50

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت ، عن هوية إثنين من الإرهابيين الثمانية  الذين تم القضاء عليهم يوم أمس الجمعة بخنشلة.

ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة  بكل من " س. عبد الرحيم " المكنى بـ " المنتصر" و "ن.خالد" المدعو "شرحبيل" ، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005.

وفي ذات السياق ، أورد بيان الوزارة أن مفرزة للجيش  كشفت مخبأ للذخيرة يحتوي على 320 طلقة من عيارات متعددة بالأغواط ، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

من جانب آخر، ضبط عناصر الدرك الوطني 16 ألف و 410 وحدة من مختلف المشروبات و2820 وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة.

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27 جانفي 2018 السّاعة 19:47
كشفت وزارة النقل اليوم السبت ،أن جلسة عمل ستنعقد يوم 02 فيفري 2018 بمقر رئاسة الحكومة لبحث تسريع انجاز مشروع...
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أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
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سوسة –الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: نجح أعوان مركز الأمن بأكودة من ولاية سوسة بعد استشارة النيابة...
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الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018 السّاعة 19:20
تطرق رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، خلال مقابلته مع وكالة "رويترز" إلى التعليق على...
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النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
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