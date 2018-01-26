الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم

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15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت ، عن هوية إثنين من الإرهابيين الثمانية الذين تم القضاء عليهم يوم أمس الجمعة بخنشلة.
ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة بكل من " س. عبد الرحيم " المكنى بـ " المنتصر" و "ن.خالد" المدعو "شرحبيل" ، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005.
وفي ذات السياق ، أورد بيان الوزارة أن مفرزة للجيش كشفت مخبأ للذخيرة يحتوي على 320 طلقة من عيارات متعددة بالأغواط ، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
من جانب آخر، ضبط عناصر الدرك الوطني 16 ألف و 410 وحدة من مختلف المشروبات و2820 وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة.
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت ، عن هوية إثنين من الإرهابيين الثمانية الذين تم القضاء عليهم يوم أمس الجمعة بخنشلة.
ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة بكل من " س. عبد الرحيم " المكنى بـ " المنتصر" و "ن.خالد" المدعو "شرحبيل" ، هذا الأخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2005.
وفي ذات السياق ، أورد بيان الوزارة أن مفرزة للجيش كشفت مخبأ للذخيرة يحتوي على 320 طلقة من عيارات متعددة بالأغواط ، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة عنصر دعم للجماعات الإرهابية.
من جانب آخر، ضبط عناصر الدرك الوطني 16 ألف و 410 وحدة من مختلف المشروبات و2820 وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة.
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018