العاصمة: القبض على عنصر تكفيري عائد من إحدى بؤر التوتر

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه في إطار التصدي لظاهرة الإرهاب والكشف عن شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بعد تحريات دقيقة من إيقاف عنصر تكفيري بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وبالتحري معه اعترف بأن سبق له أن تحول إلى إحدى بؤر التوتر أين تلقى تكوينا عقائديا وتدريبات عسكرية على القتال ضمن الجماعات الارهابية المتواجدة هناك تحت إشراف قيادي ارهابي تونسي مودع حاليا بالسجن.

هذا وبإحالته على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.