انضمام الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي الى الجبهة الشعبية

أعلنت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها، السبت، عن انضمام الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي إلى مكوناتها.

وبينت الجبهة أن هذه الخطوة تأتي في اطار، " العمل المشترك من أجل صهر كل الطاقات الثورية والتقدمية وتوحيد نضالاتها بهدف التصدّي لمشاريع الائتلاف الرجعي الحاكم وسياساته وإجراءاته المعادية للشعب والوطن، وتحقيق أهداف الثورة التونسية".

من جهته أكد الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ،وفق نص البيان، " تبنيه أرضية الجبهة الشعبية وأنظمتها الداخلية ومقررات ندواتها والتزامه بالمساهمة في أطرها المركزية والجهوية والمحلية مع بقية مكونات الجبهة الحزبية وغير الحزبية".

وأمضى البيان حمة الهمامي نيابة عن المجلس المركزي للجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسمها، ومحمد الكحلاوي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.

يذكر أن الجبهة الشعبية، هي ائتلاف يساري يظم أحزابا يسارية واشتراكية وقومية، ويتموقع بالمعارضة، وله كتلة برلمانية ب15 نائبا، هي الرابعة من حيث الحجم.

وات