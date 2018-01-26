بن قردان: وفاة مهرب واصابة اثنين اخرين بطلق ناري

مدنين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

لفظ اليوم السبت، مهرب اصيل بن قردان من ولاية مدنين انفاسه وهو في طريقه الى المستشفى الجهوي ببن قردان متاثرا بجراحه بعد اصابته بطلق ناري من قبل دورية للامن الحدودي بالتوي فيما اصيب اخران احدهما تم نقله الى احدى المصحات الخاصة، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اون لاين".

واوضح مصدرنا ان الدورية عمدت الى إستعمال الرصاص الحي في الهواء لغاية تفريق عدد من المهربين الذين قاموا برشقها بالحجارة بعد حجزها لسيارة رباعية الدفع محملة بالسجائر المهربة من ليبيا على ملك زميلهم غير ان الرصاص اصاب الضحية والجريحين.