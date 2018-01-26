المتلوي: غلق الطريق من قبل مجموعة من النسوة للمطابة بالتشغيل

مكتب قفصة- الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني :

عمدت مجموعة من النسوة الى غلق الطريق بين مدينتي المتلوي وقفصة امام ادارة الصيانة والعتاد لشركة فسفاط قفصة كحركة احتجاجية على خلفية المطالبة بتشغيل ابنائهم صلب شركة فسفاط قفصة.

اضافة الى نشر بيان توضيحي حول نتائج المناظرة الاخيرة لانتداب 1700عون تنفيذ كما طالبت المحتجات بضرورة تفعيل محاضر الجلسات المبرمة بين المعطلين عن العمل والسلط الجهوية. ومن جهة اخرى تدهورت الحالة الصحية للشبان ال4 بمدينة ام العرائس ورغم تحويلهم الى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الا انهم رفضوا ذلك مع العلم ان الشبان عمدوا الى خياطة افواههم ودخلوا في اعتصام مفتوح مطالبين ايضا بالتشغيل .