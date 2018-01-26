جندوبة: ايقاف 53 مفتش عنهم احدهم محكوم بـ 20 سنة سجنا

جندوبة –الشروق اون لاين- عبد الكريم: تمكنت وحدات اقليم الامن الوطني بجندوبة ومنطقتي الأمن بجندوبة و طبرقة خلال حملة أمنية يوم أمس الجمعة 26 جانفي 2018 بمدينتي طبرقة و جندوبة من ايقاف 53 مفتشا عنهم في قضايا حق عام ومفتش عنه صادرة في شأنه 07 مناشير تفتيش من أجل العنف ومسك واستهلاك مخدرات ومحكوم عليه ب20 سنة سجنا من اجل القتل العمد .

كما مكنت الحملة من حجز 06 سيارات مفتش عنها و باستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تمت مداهمة 06 مخازن بمدينة طبرقة و حجز 10 أكياس ملابس مهربة و تم كذلك مداهمة مخزن اخر بمفس المدينة و تم حجز 2080 كغ من البطاطا و مواد غذائية مهربة .