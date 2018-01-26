رحيل مفاجئ لفنان لبناني مشهور

توفي المطرب اللبناني نهاد طربيه، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طربيه وصل باريس أمس قادما من لبنان إلا أنه "تعرض في المطار لارتفاع في الضغط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك".

ويعتبر طربيه، ابن بلدة صوفر في جبل لبنان، من الجيل الطربي الشعبي الذي تأثر بمرحلة الستينيات الفنية، وكان أحد أبرز من ساروا على خطى ونغمات الفنان الراحل فريد الأطرش، إلى حد تطابق درجات الصوت، وكذلك العزف على آلة العود.

بدأ مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية، قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية، وتذاع له أغنيات في سبعينيات القرن الماضي، منها أغنية "أنا فلاح وأبويا فلاح".

وبلغ قمة شهرته في الثمانينيات من خلال أغنية "بدنا نتجوز ع العيد"، التي تخطت حدود لبنان، وحققت انتشارا واسعا في الدول العربية.

وقدم طربيه على مدى مشواره أغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية، من أشهرها "يا أميرة يا بنت الأمرا" و"لبنان يا حبنا راجعينلك راجعين" و"طيب جدا" و"مشوار الحياة" و"القمر مسافر".