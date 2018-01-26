آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"

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الكاف – الشروق اون لاين- رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في العرض المونودرامي الجديد "تجرأ .tn" إخراج الأزهر الفرحاني نص نور الدين همامي تمثيل ريان القيرواني مساعد مخرج رياض العبيدي
الشروق التقت بالمخرج الأزهر الفرحاني الذي أفاد أن هذا العمل هو تجربة أولى في الإخراج وفيها نبش في التجرؤ على العاطفة، على الحياة، على الحلم، على السؤال وعلى العالم الافتراضي بما يحمل في طياته من خصوصيات وتقنيات رقمية أثرت بشكل مباشر على مسرح الركح، وأيضا على طبيعة الجمهور ورغباته. فكان التجرؤ أمرا حتميا على الإخراج وعلى الخشبة على مدارس فنية وعلى الكوميديا بجميع وسائلها وأنماطها بالاعتماد على الضحك كسلاح ليكتشف الجمهور عن طريقه هويته . فكان الاشتغال على الكوميديا الساخرة والكوميديا الوضعية والكوميديا السوداء وكوميديا الموقف. ففي هذا الإطار تتحرك شخصية عماّر الشخصية المحورية في المسرحيّة يؤديها الممثل الشاب ريان القيرواني التي تمثل الأنا والآخر عندما تتحرك السواكن، وهو العلامة المسجلة لشخصية حلمت بالترشح للانتخابات الرئاسية في دولة أريد لها أن تكون حرة مستقلة ولذلك فهي شخصية متعددة في فرديتها . لذلك فإن هذا العمل المسرحي يحتوى إنشائية جديدة تعتمد التشكيل والبعد التجريدي والبعد السريالي والبعد التكعيبي لهذا العمل في إطار البحث عن الهوية والذات والحب والحياة
الكاف – الشروق اون لاين- رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في العرض المونودرامي الجديد "تجرأ .tn" إخراج الأزهر الفرحاني نص نور الدين همامي تمثيل ريان القيرواني مساعد مخرج رياض العبيدي
الشروق التقت بالمخرج الأزهر الفرحاني الذي أفاد أن هذا العمل هو تجربة أولى في الإخراج وفيها نبش في التجرؤ على العاطفة، على الحياة، على الحلم، على السؤال وعلى العالم الافتراضي بما يحمل في طياته من خصوصيات وتقنيات رقمية أثرت بشكل مباشر على مسرح الركح، وأيضا على طبيعة الجمهور ورغباته. فكان التجرؤ أمرا حتميا على الإخراج وعلى الخشبة على مدارس فنية وعلى الكوميديا بجميع وسائلها وأنماطها بالاعتماد على الضحك كسلاح ليكتشف الجمهور عن طريقه هويته . فكان الاشتغال على الكوميديا الساخرة والكوميديا الوضعية والكوميديا السوداء وكوميديا الموقف. ففي هذا الإطار تتحرك شخصية عماّر الشخصية المحورية في المسرحيّة يؤديها الممثل الشاب ريان القيرواني التي تمثل الأنا والآخر عندما تتحرك السواكن، وهو العلامة المسجلة لشخصية حلمت بالترشح للانتخابات الرئاسية في دولة أريد لها أن تكون حرة مستقلة ولذلك فهي شخصية متعددة في فرديتها . لذلك فإن هذا العمل المسرحي يحتوى إنشائية جديدة تعتمد التشكيل والبعد التجريدي والبعد السريالي والبعد التكعيبي لهذا العمل في إطار البحث عن الهوية والذات والحب والحياة
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018