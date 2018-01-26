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يوم السبت 27 جانفي 2018
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آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
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الثقافي
آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
27 جانفي 2018 | 14:11

 الكاف – الشروق اون لاين-  رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في العرض المونودرامي الجديد  "تجرأ .tn" إخراج الأزهر الفرحاني نص نور الدين همامي تمثيل ريان القيرواني مساعد مخرج رياض العبيدي

الشروق التقت بالمخرج الأزهر الفرحاني الذي أفاد أن هذا العمل هو تجربة أولى في الإخراج وفيها نبش في التجرؤ على العاطفة، على الحياة، على الحلم، على السؤال وعلى العالم الافتراضي بما يحمل في طياته من خصوصيات وتقنيات رقمية أثرت بشكل مباشر على مسرح الركح، وأيضا على طبيعة الجمهور ورغباته. فكان التجرؤ أمرا حتميا على الإخراج وعلى الخشبة على مدارس فنية وعلى الكوميديا بجميع وسائلها وأنماطها بالاعتماد على الضحك كسلاح ليكتشف الجمهور عن طريقه هويته . فكان الاشتغال على الكوميديا الساخرة والكوميديا الوضعية والكوميديا السوداء وكوميديا الموقف. ففي هذا الإطار تتحرك شخصية عماّر الشخصية المحورية في المسرحيّة يؤديها الممثل الشاب ريان القيرواني التي تمثل الأنا والآخر عندما تتحرك السواكن، وهو العلامة المسجلة لشخصية حلمت بالترشح للانتخابات الرئاسية في دولة أريد لها أن تكون حرة مستقلة ولذلك فهي شخصية متعددة في فرديتها . لذلك فإن هذا العمل المسرحي يحتوى إنشائية جديدة تعتمد التشكيل والبعد التجريدي والبعد السريالي والبعد التكعيبي لهذا العمل في إطار البحث عن الهوية والذات والحب والحياة  

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آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
27 جانفي 2018 السّاعة 14:11
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الثقافي
آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
27 جانفي 2018 | 14:11

 الكاف – الشروق اون لاين-  رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في العرض المونودرامي الجديد  "تجرأ .tn" إخراج الأزهر الفرحاني نص نور الدين همامي تمثيل ريان القيرواني مساعد مخرج رياض العبيدي

الشروق التقت بالمخرج الأزهر الفرحاني الذي أفاد أن هذا العمل هو تجربة أولى في الإخراج وفيها نبش في التجرؤ على العاطفة، على الحياة، على الحلم، على السؤال وعلى العالم الافتراضي بما يحمل في طياته من خصوصيات وتقنيات رقمية أثرت بشكل مباشر على مسرح الركح، وأيضا على طبيعة الجمهور ورغباته. فكان التجرؤ أمرا حتميا على الإخراج وعلى الخشبة على مدارس فنية وعلى الكوميديا بجميع وسائلها وأنماطها بالاعتماد على الضحك كسلاح ليكتشف الجمهور عن طريقه هويته . فكان الاشتغال على الكوميديا الساخرة والكوميديا الوضعية والكوميديا السوداء وكوميديا الموقف. ففي هذا الإطار تتحرك شخصية عماّر الشخصية المحورية في المسرحيّة يؤديها الممثل الشاب ريان القيرواني التي تمثل الأنا والآخر عندما تتحرك السواكن، وهو العلامة المسجلة لشخصية حلمت بالترشح للانتخابات الرئاسية في دولة أريد لها أن تكون حرة مستقلة ولذلك فهي شخصية متعددة في فرديتها . لذلك فإن هذا العمل المسرحي يحتوى إنشائية جديدة تعتمد التشكيل والبعد التجريدي والبعد السريالي والبعد التكعيبي لهذا العمل في إطار البحث عن الهوية والذات والحب والحياة  

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27 جانفي 2018 السّاعة 17:15
تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنظم دار الثقافة إبن الهيثم التظاهرة التنشيطية " فنون...
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رحيل مفاجئ لفنان لبناني مشهور
27 جانفي 2018 السّاعة 14:14
توفي المطرب اللبناني نهاد طربيه، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 67 عاما.
المزيد >>
آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"
27 جانفي 2018 السّاعة 14:11
الكاف – الشروق اون لاين- رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في...
المزيد >>
قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 السّاعة 12:18
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
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