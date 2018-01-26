آخر إنتاجات مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف: مسرحية "تجرأ .tn"

الكاف – الشروق اون لاين- رشاد الصالحي: قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف آخر إنتاجاته والمتمثل في العرض المونودرامي الجديد "تجرأ .tn" إخراج الأزهر الفرحاني نص نور الدين همامي تمثيل ريان القيرواني مساعد مخرج رياض العبيدي

الشروق التقت بالمخرج الأزهر الفرحاني الذي أفاد أن هذا العمل هو تجربة أولى في الإخراج وفيها نبش في التجرؤ على العاطفة، على الحياة، على الحلم، على السؤال وعلى العالم الافتراضي بما يحمل في طياته من خصوصيات وتقنيات رقمية أثرت بشكل مباشر على مسرح الركح، وأيضا على طبيعة الجمهور ورغباته. فكان التجرؤ أمرا حتميا على الإخراج وعلى الخشبة على مدارس فنية وعلى الكوميديا بجميع وسائلها وأنماطها بالاعتماد على الضحك كسلاح ليكتشف الجمهور عن طريقه هويته . فكان الاشتغال على الكوميديا الساخرة والكوميديا الوضعية والكوميديا السوداء وكوميديا الموقف. ففي هذا الإطار تتحرك شخصية عماّر الشخصية المحورية في المسرحيّة يؤديها الممثل الشاب ريان القيرواني التي تمثل الأنا والآخر عندما تتحرك السواكن، وهو العلامة المسجلة لشخصية حلمت بالترشح للانتخابات الرئاسية في دولة أريد لها أن تكون حرة مستقلة ولذلك فهي شخصية متعددة في فرديتها . لذلك فإن هذا العمل المسرحي يحتوى إنشائية جديدة تعتمد التشكيل والبعد التجريدي والبعد السريالي والبعد التكعيبي لهذا العمل في إطار البحث عن الهوية والذات والحب والحياة