الشبيكة: إيقاف شخص من أجل قطع الطريق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعرضت يوم 26 جانفي 2018 على الساعة 23.00 حافلة نقل تابعة لمصنع كائن بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان إلى قطع الطريق والرشق بالحجارة من طرف مجهولين بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبتحول وحدات الحرس الوطني في الإبان على عين المكان، تم فتح الطريق وإيقاف شخص من المورطين في العملية واحالته على فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان المتعهدة بالبحث في الموضوع.

وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه، أذنت بالاحتفاظ به والمساعي حثيثة من طرف وحدات الحرس الوطني لإيقاف بقية الجناة وتقديمهم للعدالة.