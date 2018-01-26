40 قتيلاً على الأقل و140 جريحاً في اعتداء كابول

قُتل اربعون شخصاً على الاقل واصيب 140 بجروح عند انفجار سيارة اسعاف مفخخة في وسط كابول، في اعتداء تبنته حركة "طالبان".

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح لوكالة فرانس برس ان "الحصيلة الاخيرة من مستشفيات كابول هي 40 شهيدا و140 جريحا".

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبلا حصيلة مؤقتة من 17 قتيلا و110 جرحى بينما اوضحت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان الانفجار العنيف مرده تفجير سيارة اسعاف مفخخة بالقرب من مقارها ومكاتب الاتحاد الاوروبي.

وشاهد مصور لفرانس برس توجه الى المكان مباشرة العديد من الجثث والضحايا المضرجين بالدماء من "قتلى وجرحى" على الارصفة. كما شاهد نقل العديد من الضحايا من الرجال والنساء والاطفال الى مستشفى جموريات المجاور.