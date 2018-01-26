احداث خط جديد قصر غيلان- تونس

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أحدثت الشركة الوطنية للنقل بين المدن خطا جديدا يربط بين العاصمة وقرية قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية وتتوقع الشركة أن يحقق هذا الخط تشغيلية عالية ستمكن الراغبين في اكتشاف هذه القرية السٌاحرة من الوصول إليها مباشرة انطلاقا من العاصمة وتبعد قرية قصر غيلان 150 كلم شرق مدينة دوز وهي الوجهة السياحية الصحراوية الجديدة ومن أجمل الواحات الصحراوية في القارة الأفريقية .