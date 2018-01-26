خاص: قاض ينبّه مكتب جمعية القضاة بإخلاء جميع مقراتها

تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين ان القاضي المنخرط في جمعية القضاة التونسيين نزار الشوك وجّه ظهر امس محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بقصر العدالة بشارع باب بنات حيث نبّه في فحواه على المكتب التنفيذي للجمعية الى ضرورة "اخلاء" جميع مقراتها في ظرف اسبوع من تاريخ التنبيه وذلك باعتبار ان المكتب التنفيذي الحالي انتهت مدته النيابية منذ ديسمبر 2017 وبالتالي لم تعد له "الصفة القانونية" حسب محضر عدل التنفيذ لشغل مقرات جمعية القضاة التونسيين.

وكانت القاضية نادية بن خليفة ارسلت بدورها عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بتاريخ 24 جانفي الجاري للتيه على المكتب التنفيذي بضرورة فتح باب الانخراطات معتبرة بدورها ان جميع قرارات واعمال المكتب اصبحت غير شرعية بانتهاء فترته النيابية منذ ديسمبر 2017