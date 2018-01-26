خاص: قاض ينبّه مكتب جمعية القضاة بإخلاء جميع مقراتها

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تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين ان القاضي المنخرط في جمعية القضاة التونسيين نزار الشوك وجّه ظهر امس محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بقصر العدالة بشارع باب بنات حيث نبّه في فحواه على المكتب التنفيذي للجمعية الى ضرورة "اخلاء" جميع مقراتها في ظرف اسبوع من تاريخ التنبيه وذلك باعتبار ان المكتب التنفيذي الحالي انتهت مدته النيابية منذ ديسمبر 2017 وبالتالي لم تعد له "الصفة القانونية" حسب محضر عدل التنفيذ لشغل مقرات جمعية القضاة التونسيين.
وكانت القاضية نادية بن خليفة ارسلت بدورها عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بتاريخ 24 جانفي الجاري للتيه على المكتب التنفيذي بضرورة فتح باب الانخراطات معتبرة بدورها ان جميع قرارات واعمال المكتب اصبحت غير شرعية بانتهاء فترته النيابية منذ ديسمبر 2017
تونس- الشروق اون لاين- سليم العجرودي: علمت الشروق اون لاين ان القاضي المنخرط في جمعية القضاة التونسيين نزار الشوك وجّه ظهر امس محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بقصر العدالة بشارع باب بنات حيث نبّه في فحواه على المكتب التنفيذي للجمعية الى ضرورة "اخلاء" جميع مقراتها في ظرف اسبوع من تاريخ التنبيه وذلك باعتبار ان المكتب التنفيذي الحالي انتهت مدته النيابية منذ ديسمبر 2017 وبالتالي لم تعد له "الصفة القانونية" حسب محضر عدل التنفيذ لشغل مقرات جمعية القضاة التونسيين.
وكانت القاضية نادية بن خليفة ارسلت بدورها عدل تنفيذ الى مقر جمعية القضاة بتاريخ 24 جانفي الجاري للتيه على المكتب التنفيذي بضرورة فتح باب الانخراطات معتبرة بدورها ان جميع قرارات واعمال المكتب اصبحت غير شرعية بانتهاء فترته النيابية منذ ديسمبر 2017
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018