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يوم السبت 27 جانفي 2018
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قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
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الثقافي
قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 | 12:18

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة ليقدم عرضه ما قبل الاول  ل"زردة الهمامة والجريدية" الممول جزئيا من قبل وزارة الثقافة عن طريق "صندوق الدعم على الابداع الفني والادبي.

كمال الكريمي  اوضح ان عرضه ليس" زردة" بالمواصفات الفلكلورية وانما هو استعارة للزردة جمع فيها خلاصة بحثه كاستاذ جامعي وباحث في الموسيقى  حول الموسيقى الاثنية للجنوب الغربي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد تحديدا ومن هنا تأتي تسمية "زردة الهمامة والجريدية" ويؤكد الاستاذ رفضه لمصطلح "تهذيب التراث" مبديا احترامه لمخزوننا الشعبي ومكانته كمرجعية ثقافية للاستعارة والاقتباس.

 وقد تعامل الكريمي مع التراث اللا مادي باحترام ورقي فقدم لنا اغاني متداولة واخرى متروكة منها الصوفي ومنها الشعبي ادتها مجموعة من الاصوات الرجالية والنسائية الرائعة صحبة عازفين متمرسين بقيادة المايسترو  كمال الكريمي كما شارك في العرض مجموعة من الطلبة والهواة والمحترفين قدموا لوحات في التعبير الجسماني والالقاء والتمثيل.  وقد قدم العرض ما قبل الاول امام جمهور غفير و نوعي انبهر بال"زردة " المبرمج تقديمها على ركح المسرح البلدي بالعاصمة  يوم 8 فيفري القادم على الساعة السابعة مساء .

 

 

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قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 السّاعة 12:18
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة...
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الثقافي
قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 | 12:18

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة ليقدم عرضه ما قبل الاول  ل"زردة الهمامة والجريدية" الممول جزئيا من قبل وزارة الثقافة عن طريق "صندوق الدعم على الابداع الفني والادبي.

كمال الكريمي  اوضح ان عرضه ليس" زردة" بالمواصفات الفلكلورية وانما هو استعارة للزردة جمع فيها خلاصة بحثه كاستاذ جامعي وباحث في الموسيقى  حول الموسيقى الاثنية للجنوب الغربي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد تحديدا ومن هنا تأتي تسمية "زردة الهمامة والجريدية" ويؤكد الاستاذ رفضه لمصطلح "تهذيب التراث" مبديا احترامه لمخزوننا الشعبي ومكانته كمرجعية ثقافية للاستعارة والاقتباس.

 وقد تعامل الكريمي مع التراث اللا مادي باحترام ورقي فقدم لنا اغاني متداولة واخرى متروكة منها الصوفي ومنها الشعبي ادتها مجموعة من الاصوات الرجالية والنسائية الرائعة صحبة عازفين متمرسين بقيادة المايسترو  كمال الكريمي كما شارك في العرض مجموعة من الطلبة والهواة والمحترفين قدموا لوحات في التعبير الجسماني والالقاء والتمثيل.  وقد قدم العرض ما قبل الاول امام جمهور غفير و نوعي انبهر بال"زردة " المبرمج تقديمها على ركح المسرح البلدي بالعاصمة  يوم 8 فيفري القادم على الساعة السابعة مساء .

 

 

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رحيل مفاجئ لفنان لبناني مشهور
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توفي المطرب اللبناني نهاد طربيه، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز 67 عاما.
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قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية
27 جانفي 2018 السّاعة 12:18
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة...
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النوري الصّل
حول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...
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