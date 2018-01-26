قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة ليقدم عرضه ما قبل الاول ل"زردة الهمامة والجريدية" الممول جزئيا من قبل وزارة الثقافة عن طريق "صندوق الدعم على الابداع الفني والادبي.

كمال الكريمي اوضح ان عرضه ليس" زردة" بالمواصفات الفلكلورية وانما هو استعارة للزردة جمع فيها خلاصة بحثه كاستاذ جامعي وباحث في الموسيقى حول الموسيقى الاثنية للجنوب الغربي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد تحديدا ومن هنا تأتي تسمية "زردة الهمامة والجريدية" ويؤكد الاستاذ رفضه لمصطلح "تهذيب التراث" مبديا احترامه لمخزوننا الشعبي ومكانته كمرجعية ثقافية للاستعارة والاقتباس.

وقد تعامل الكريمي مع التراث اللا مادي باحترام ورقي فقدم لنا اغاني متداولة واخرى متروكة منها الصوفي ومنها الشعبي ادتها مجموعة من الاصوات الرجالية والنسائية الرائعة صحبة عازفين متمرسين بقيادة المايسترو كمال الكريمي كما شارك في العرض مجموعة من الطلبة والهواة والمحترفين قدموا لوحات في التعبير الجسماني والالقاء والتمثيل. وقد قدم العرض ما قبل الاول امام جمهور غفير و نوعي انبهر بال"زردة " المبرمج تقديمها على ركح المسرح البلدي بالعاصمة يوم 8 فيفري القادم على الساعة السابعة مساء .