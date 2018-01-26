قبل عرضها بالمسرح البلدي يوم 8 فيفري 2018 :"زردة" الهمامة والجريدية بقفصة تبهر جمهورمركز الفنون الدرامية

-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة ليقدم عرضه ما قبل الاول ل"زردة الهمامة والجريدية" الممول جزئيا من قبل وزارة الثقافة عن طريق "صندوق الدعم على الابداع الفني والادبي.
كمال الكريمي اوضح ان عرضه ليس" زردة" بالمواصفات الفلكلورية وانما هو استعارة للزردة جمع فيها خلاصة بحثه كاستاذ جامعي وباحث في الموسيقى حول الموسيقى الاثنية للجنوب الغربي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد تحديدا ومن هنا تأتي تسمية "زردة الهمامة والجريدية" ويؤكد الاستاذ رفضه لمصطلح "تهذيب التراث" مبديا احترامه لمخزوننا الشعبي ومكانته كمرجعية ثقافية للاستعارة والاقتباس.
وقد تعامل الكريمي مع التراث اللا مادي باحترام ورقي فقدم لنا اغاني متداولة واخرى متروكة منها الصوفي ومنها الشعبي ادتها مجموعة من الاصوات الرجالية والنسائية الرائعة صحبة عازفين متمرسين بقيادة المايسترو كمال الكريمي كما شارك في العرض مجموعة من الطلبة والهواة والمحترفين قدموا لوحات في التعبير الجسماني والالقاء والتمثيل. وقد قدم العرض ما قبل الاول امام جمهور غفير و نوعي انبهر بال"زردة " المبرمج تقديمها على ركح المسرح البلدي بالعاصمة يوم 8 فيفري القادم على الساعة السابعة مساء .
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - ريم الزيدي: اختار الاستاذ كمال الكريمي ركح مركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة ليقدم عرضه ما قبل الاول ل"زردة الهمامة والجريدية" الممول جزئيا من قبل وزارة الثقافة عن طريق "صندوق الدعم على الابداع الفني والادبي.
كمال الكريمي اوضح ان عرضه ليس" زردة" بالمواصفات الفلكلورية وانما هو استعارة للزردة جمع فيها خلاصة بحثه كاستاذ جامعي وباحث في الموسيقى حول الموسيقى الاثنية للجنوب الغربي قفصة وتوزر وسيدي بوزيد تحديدا ومن هنا تأتي تسمية "زردة الهمامة والجريدية" ويؤكد الاستاذ رفضه لمصطلح "تهذيب التراث" مبديا احترامه لمخزوننا الشعبي ومكانته كمرجعية ثقافية للاستعارة والاقتباس.
وقد تعامل الكريمي مع التراث اللا مادي باحترام ورقي فقدم لنا اغاني متداولة واخرى متروكة منها الصوفي ومنها الشعبي ادتها مجموعة من الاصوات الرجالية والنسائية الرائعة صحبة عازفين متمرسين بقيادة المايسترو كمال الكريمي كما شارك في العرض مجموعة من الطلبة والهواة والمحترفين قدموا لوحات في التعبير الجسماني والالقاء والتمثيل. وقد قدم العرض ما قبل الاول امام جمهور غفير و نوعي انبهر بال"زردة " المبرمج تقديمها على ركح المسرح البلدي بالعاصمة يوم 8 فيفري القادم على الساعة السابعة مساء .
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018