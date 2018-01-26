التبيني: وزير الفلاحة ''فصع'' من البرلمان وعلى الشاهد إيقاف مهزلة وزرائه (فيديو)

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الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018 السّاعة 17:22
اصدر الحزب الدستوري الحر اليوم بلاغا تلقت الشروق اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن الرسالة التي وجهها لرئيس...المزيد >>
ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم إن الغاية...المزيد >>
انضمام الحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي الى الجبهة الشعبية
27 جانفي 2018 السّاعة 14:59
أعلنت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها، السبت،...المزيد >>
نواب الشعب يقاطعون جلسة عامة احتجاجا على تغيب وزير الفلاحة للرد على أسئلتهم
27 جانفي 2018 السّاعة 12:22
قاطع النواب جلسة عامة انعقدت، السبت، تعبيرا عن...المزيد >>
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018
النوري الصّلحول مبادرة الإضراب العام عن الإضرابات
لا شك ان جلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم ومواقفهم قد انزعجوا منذ فترة من حمّى الاحتجاجات والاضرابات التي استشرت في كل القطاعات وأصابت الدولة في مقتل بعد أن هوت بنسبة النمو وأغرقت...المزيد >>
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