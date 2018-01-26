الداخلية: ايقاف عدد من التكفيريين بمناطق مختلفة من البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس احتفظت ، أمس، بعنصر تكفيري وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي" ..

وحسب ذات البلاغ فإن المعني عاد مؤخرا من دولة مجاورة، الذي بالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري أثناء تواجده بالدولة المذكورة وحضوره دروسا لعدد من شيوخ التيار التكفيري.

أما فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة ولاية القصرين فقد ألقت القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية بسبيطلة من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي"، تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من القاء القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدتها من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".

ومن جهته، أوقف مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد عنصر تكفيري قاطن بولاية قفصة مفتش عنه لفائدة وحدات الأمن الوطني بقفصة من "أجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".