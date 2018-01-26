الداخلية: ايقاف عدد من التكفيريين بمناطق مختلفة من البلاد

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أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس احتفظت ، أمس، بعنصر تكفيري وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي" ..
وحسب ذات البلاغ فإن المعني عاد مؤخرا من دولة مجاورة، الذي بالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري أثناء تواجده بالدولة المذكورة وحضوره دروسا لعدد من شيوخ التيار التكفيري.
أما فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة ولاية القصرين فقد ألقت القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية بسبيطلة من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي"، تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من القاء القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدتها من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".
ومن جهته، أوقف مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد عنصر تكفيري قاطن بولاية قفصة مفتش عنه لفائدة وحدات الأمن الوطني بقفصة من "أجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس احتفظت ، أمس، بعنصر تكفيري وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي" ..
وحسب ذات البلاغ فإن المعني عاد مؤخرا من دولة مجاورة، الذي بالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري أثناء تواجده بالدولة المذكورة وحضوره دروسا لعدد من شيوخ التيار التكفيري.
أما فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة ولاية القصرين فقد ألقت القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية بسبيطلة من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي"، تم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وتمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من القاء القبض على عنصر تكفيري، مفتش عنه لفائدتها من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".
ومن جهته، أوقف مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد عنصر تكفيري قاطن بولاية قفصة مفتش عنه لفائدة وحدات الأمن الوطني بقفصة من "أجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي".
-
19:47رئاسة الحكومة تنظر يوم 2 فيفري المقبل في مشروع المياه العميقة بالنفيضة
27 جانفي 2018
-
19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
27 جانفي 2018
-
19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
27 جانفي 2018
-
19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018