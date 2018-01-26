الولايات المتحدة تواجه أسوأ تفش للانفلونزا منذ عام 2009

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قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إن عدد الأمريكيين الذين يطلبون الرعاية لعلاج الإنفلونزا زاد أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي أنفلونزا الخنازير قبل عشر سنوات.
وتُوفي هذا العام 37 طفلا ونُقل نحو 12 ألف مريض إلى المستشفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس الموسمي.
وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارا بـ (سي دي سي)، إن حصيلة المرضى تتجاوز تفشي المرض خلال عامي 2014-2015 عندما أصيب به 34 مليون أمريكي.
وفي ذلك الموسم، نقل 710 آلاف شخص إلى المستشفيات، توفي منهم 56 ألفا.
وقال مدير سي دي سي، دانيال جيرنيجان، إن آلاف الأشخاص يتوجهون إلى الأطباء ووحدات الطوارئ للبحث عن علاج لأعراض تشبه أعراض الإنلفونزا.
وأضاف: "هذا هو أعلى معدل يسجل لنشاط المرض منذ وباء 2009".
وأبلغت جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، عدا هاواي، عن "انتشار واسع" للأنفلونزا.
وتوفى ديلان وينيك (12 عاما) الثلاثاء بعد يوم من إصابته بالحمى، حسبما قالت أسرته.
وفي الفترة من 2014-2015 بلغت حصيلة الوفيات بين الأطفال بسبب الإنفلونزا 148 طفلا.
وأغلقت المدارس أبوابها في 12 ولاية على الأقل هذا العام بسبب الفيروس المميت.
كما لقيت كارلي سلافين (37 عاما) حتفها، الإثنين، في ولاية إنديانا بسبب مرض له صلة بالإنفلونزا بعدما كانت تعتني بطفليها المريضين.
وشدد والد سلافين على ضرورة أخذ التطعيمات ضد المرض، وقال إن ابنته كانت الوحيدة في الأسرة التي لم تتحصن ضد الفيروس.
وانتشر وباء إنفلونزا الخنازير عام 2009 بشكل استثنائي نظرا لأنه كان فيروسا جديدا.
ومع ذلك، يعد فيرسH3N2 الذي اجتاح البلاد هذا العام أسوأ موجة من موجات "الأمراض الموسمية".
وظهرت هذه السلالة، المعروفة كذلك باسم "الإنفلونزا الأسترالية"، منذ نحو 50 عاما، وسميت أول مرة باسم "إنفلونزا هونغ كونغ" في عام 1968.
وتسببت فيروس H3N2 في فوضى عارمة خلال مواسم 1997-1998 و2003-2004، ويشكل خطرا كبيرا على الأطفال وكبار السن.
قال مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة إن عدد الأمريكيين الذين يطلبون الرعاية لعلاج الإنفلونزا زاد أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي أنفلونزا الخنازير قبل عشر سنوات.
وتُوفي هذا العام 37 طفلا ونُقل نحو 12 ألف مريض إلى المستشفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس الموسمي.
وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروفة اختصارا بـ (سي دي سي)، إن حصيلة المرضى تتجاوز تفشي المرض خلال عامي 2014-2015 عندما أصيب به 34 مليون أمريكي.
وفي ذلك الموسم، نقل 710 آلاف شخص إلى المستشفيات، توفي منهم 56 ألفا.
وقال مدير سي دي سي، دانيال جيرنيجان، إن آلاف الأشخاص يتوجهون إلى الأطباء ووحدات الطوارئ للبحث عن علاج لأعراض تشبه أعراض الإنلفونزا.
وأضاف: "هذا هو أعلى معدل يسجل لنشاط المرض منذ وباء 2009".
وأبلغت جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، عدا هاواي، عن "انتشار واسع" للأنفلونزا.
وتوفى ديلان وينيك (12 عاما) الثلاثاء بعد يوم من إصابته بالحمى، حسبما قالت أسرته.
وفي الفترة من 2014-2015 بلغت حصيلة الوفيات بين الأطفال بسبب الإنفلونزا 148 طفلا.
وأغلقت المدارس أبوابها في 12 ولاية على الأقل هذا العام بسبب الفيروس المميت.
كما لقيت كارلي سلافين (37 عاما) حتفها، الإثنين، في ولاية إنديانا بسبب مرض له صلة بالإنفلونزا بعدما كانت تعتني بطفليها المريضين.
وشدد والد سلافين على ضرورة أخذ التطعيمات ضد المرض، وقال إن ابنته كانت الوحيدة في الأسرة التي لم تتحصن ضد الفيروس.
وانتشر وباء إنفلونزا الخنازير عام 2009 بشكل استثنائي نظرا لأنه كان فيروسا جديدا.
ومع ذلك، يعد فيرسH3N2 الذي اجتاح البلاد هذا العام أسوأ موجة من موجات "الأمراض الموسمية".
وظهرت هذه السلالة، المعروفة كذلك باسم "الإنفلونزا الأسترالية"، منذ نحو 50 عاما، وسميت أول مرة باسم "إنفلونزا هونغ كونغ" في عام 1968.
وتسببت فيروس H3N2 في فوضى عارمة خلال مواسم 1997-1998 و2003-2004، ويشكل خطرا كبيرا على الأطفال وكبار السن.
-
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27 جانفي 2018
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19:34القيروان: حريق بالقباضة المالية بحي المنصورة
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19:27أكودة: القبض على متهم بمحاولة القتل العمد في مداهمة وكر دعارة
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19:20الوليد بن طلال يدلي برأيه في الحملة على الفساد في السعودية
27 جانفي 2018
-
19:08ام العرائس: تدهور الحالة الصحية لأربعة معتصمين
27 جانفي 2018
-
18:56البلبولي يفسخ عقده مع النجم الساحلي
27 جانفي 2018
-
18:47سيدي حسين السيجومي: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة السيارات
27 جانفي 2018
-
18:37ريال مدريد ينتفض ويسحق فالنسيا برباعية
27 جانفي 2018
-
18:23المظيلة: غلق السكة الحديدية لمنع مرور ارتال شحن الفسفاط
27 جانفي 2018
-
18:10كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الدفعة الاولى من مباريات الجولة 16 للمحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
17:56دورة تدريبية حول الانتخابات البلدية لصحفيي الولايات الحدودية
27 جانفي 2018
-
17:39رئيس اتحاد الفلاحة بتوزر: وزير الفلاحة يعزف عن زيارة الجهة لعدم ايفائه بوعده
27 جانفي 2018
-
17:28كرشيد من بن قردان: حكومة الوحدة الوطنية اوفت بوعودها
27 جانفي 2018
-
17:22الدستوري الحر يعتزم الانطلاق في صياغة مشروع دستور جديد للبلاد
27 جانفي 2018
-
17:15دار الثقافة بقبلي تحتفي بالرسام رشيد الرحموني في تظاهرة "فنون وابداع"
27 جانفي 2018
-
16:56تطور مفاجئ في علاقة كريستيانو رونالدو بريال مدريد
27 جانفي 2018
-
16:34نصرالله: حادث مرور يودي بحياة أم و اصابة ابنتيها
27 جانفي 2018
-
16:19ياسين ابراهيم: التحالف بين الأحزاب الكبرى فشل والشعب سيقول كلمته في الانتخابات
27 جانفي 2018
-
16:03كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من الجولة 16 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى
27 جانفي 2018
-
15:50الجيش الجزائري يكشف عن هوية ارهابيين اثنين من الـ 8 المقضي عليهم
27 جانفي 2018